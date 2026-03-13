11 capturados en golpe a la falsificación de placas vehiculares en el sur del Valle de Aburrá

Itagüí, Antioquia

En una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue desmantelada una bodega clandestina en el municipio de Itagüí, donde se fabricaban de manera ilegal placas para vehículos y motocicletas sin autorización de los organismos de tránsito.

La investigación se llevó a cabo gracias a la trazabilidad de cámaras LPR del Valle de Aburrá para la identificación de los vehículos que portaban placas adulteradas, así como de sus trayectos y movimientos.

“A partir de la tecnología que tiene el Área Metropolitana, el circuito cerrado de televisión, el Halcón, el sistema de aeronaves remotamente tripuladas y esas cámaras LPR, logramos establecer que algunos vehículos que transitan por el área metropolitana tenían placas gemeleadas”, señaló el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Durante el allanamiento, los uniformados lograron la captura en flagrancia de 11 personas que se encontraban en pleno proceso de producción.

Incautación de elementos de fabricación

En el establecimiento fueron incautadas 515 placas metálicas, 120 troqueles para el grabado de alfanuméricos, dos rollos de lámina de aluminio, 72 rollos de cinta reflectiva amarilla y cuatro computadores de alta tecnología que eran utilizados para el diseño y la diagramación de estos elementos fraudulentos.

Otros detalles

Según la investigación adelantada por las autoridades, estas placas presentaban características casi idénticas a las originales. Varias de estas piezas ya habían sido detectadas en vehículos con sistemas de identificación alterados, lo que evidencia que la bodega podría estar surtiendo a bandas delincuenciales dedicadas al hurto, fleteo y otras actividades criminales para evadir los controles de las autoridades en el Valle de Aburrá.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán enfrentar cargos por los delitos de falsedad marcaria y falsedad material en documento público.

Con este operativo, las autoridades aseguran que se afecta directamente la economía criminal que busca “gemelear” vehículos para encubrir delitos. De igual manera, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier comercialización irregular de este tipo de distintivos.