Capturan en Medellín a estadounidense señalado de contactar menor de 14 años por redes sociales

Medellín, Antioquia

Un ciudadano estadounidense identificado como Kenneth Gregory fue capturado en Medellín luego de ser encontrado con una menor de 14 años en una vivienda utilizada para alquiler de corta estancia.

El procedimiento se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la residencia, donde con frecuencia ingresaban extranjeros acompañados de jóvenes que aparentaban ser menores de edad.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia llegaron al lugar y, durante la verificación, encontraron al ciudadano estadounidense con la menor de edad, quien incluso llevaba puesto su uniforme escolar.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la adolescente, habría sido contactada por el extranjero a través de Facebook, donde se habría acordado el encuentro.

La menor fue trasladada a la Unidad de Permanencia de Justicia de El Bosque, donde junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se activó la ruta de protección para restablecer sus derechos.

Entre tanto, Gregory fue capturado en flagrancia. Su detención fue posteriormente legalizada y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.

Patrones de contacto

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Mejía Vallejo, señaló que en varios casos recientes las autoridades han identificado patrones en los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros.

Según explicó, muchos de estos hechos ocurren en viviendas destinadas a renta corta, donde los implicados contactan previamente a las víctimas a través de redes sociales.

También indicó que los casos se han registrado en distintos sectores de la ciudad, como el nororiente, el centro, Laureles y Belén, aunque El Poblado es una de las zonas priorizadas por la recurrencia de este tipo de situaciones.

El funcionario también enfatizó que los extranjeros capturados por estos delitos son judicializados en Colombia y enfrentan procesos ante la justicia nacional.

Finalmente, las autoridades no descartan que en el marco de la investigación puedan aparecer más posibles víctimas, ya que, según lo establecido preliminarmente, el hombre visitaba Medellín con frecuencia.