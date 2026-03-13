Jorge Velosa y Los Carrangueros del 25 agotaron localidades en Bucaramanga

Bucaramanga

“A Campo Traviesa” se llama el trabajo discográfico más reciente del maestro Jorge Velosa. Durante la pandemia, comenzó a ensayar con un grupo de músicos que eran vecinos suyos, en Tinjacá, Boyacá. De esa unión salió una colaboración grabada en Bogotá. Las 14 canciones y el repertorio de todos los tiempos del “carranguero mayor” componen el repertorio que presentará en la noche de este viernes en el teatro Santander.

El maestro Jorge Velosa atendió a la prensa en el mismo escenario. Dijo que está relativamente bien de salud a sus 75 años de edad. Ponderó a los nuevos intérpretes de la música campesina de Santander, entre ellos a Feizar Orjuela, más conocido como Heredero.

Marco Villarreal, integrante de “Los Carrangueros del 25″, contó a los reporteros de Caracol Radio que nació en la ciudad, pero que se crio en el campo. “Viví mucho tiempo ahí, amamantándome de la carranga”. Estudió en Bogotá. Es requintista, guitarrista y profesor universitario.

Villarreal cuenta que en el disco “metieron una canción que lleva acordeón”. Los otros miembros del grupo son Gabriel Chaparro de Sogamoso Boyacá y Angélica Fonseca.

De momento, el maestro Velosa tiene confirmada una nueva presentación el 18 de abril en el teatro Colsubsidio de Bogotá. “Estamos tocando en espacios como el teatro Santander, espacios cerrados, con camerinos, esa es la etapa en la que está el maestro”.

Reveló que grabaron en un estudio de Bogotá que dirige un santandereano, Harvey Marín. “De los mejores del país”, aseguró.