Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda en Sahagún, Córdoba. Foto: cortesía (suministrada a Caracol Radio).

Montería

Las autoridades confirmaron un macabro hallazgo al interior de una vivienda en el sector La Ye, en el municipio de Sahagún, Córdoba. En horas de la tarde del pasado 11 de marzo se habría encontrado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Según la información preliminar, las investigaciones apuntarían a un posible feminicidio.

Más información Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba

“El cuerpo se encuentra en descomposición, presuntamente, se trataría de una persona de género femenino por su vestimenta, el cual se encuentra sin identificar (…) No se tiene registro de personas desaparecidas en la jurisdicción”, puntualizaron las autoridades.

“Personal de Policía Judicial adscrita al CTI de la Fiscalía General de la Nación adelanta labores de verificación y recolección de información orientadas a identificar al presunto autor o autores y establecer plenamente los móviles del hecho”, agregaron.

Esta sería la tercera mujer asesinada en Sahagún y la cuarta en lo que va corrido del año en Córdoba.