Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: cortesía suministrada a Caracol Radio.

A través de un mensaje, la Alcaldía de Lorica, Córdoba, confirmó la muerte de un pequeño de 3 años, identificado como Daiver Sepúlveda Raveles, quien sufrió graves quemaduras tras un incendio registrado el pasado 6 de marzo en el sector Brisas del Sinú.

El menor permanecía en el hospital de la ciudad de Montería junto a dos personas más que resultaron heridas en medio de la conflagración que, al parecer, se habría originado por un corto circuito.

De acuerdo con los datos preliminares, la situación se intentó controlar “con baldes de agua y lo que tenían a la mano los vecinos que salieron a tratar de sofocar las llamas mientras llegaban los bomberos desde el otro extremo del municipio”. Sin embargo, la conflagración consumió tres viviendas, en una de estas se encontraba el pequeño Daiver.

“El niño estaba durmiendo y un tío entró desesperado a rescatarlo, los dos fueron rescatados y remitidos a Montería. La vivienda donde estaba el bebé era de madera, palma y bahareque, lo que facilitó la rápida propagación”, se establece en el informe preliminar manejado por las autoridades.

Pese a lo conocido, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer plenamente el lamentable caso.

