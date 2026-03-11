Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 16:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba

El hecho dejó dos personas más heridas que aún permanecen bajo observación médica.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: cortesía suministrada a Caracol Radio.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: cortesía suministrada a Caracol Radio.

Montería

A través de un mensaje, la Alcaldía de Lorica, Córdoba, confirmó la muerte de un pequeño de 3 años, identificado como Daiver Sepúlveda Raveles, quien sufrió graves quemaduras tras un incendio registrado el pasado 6 de marzo en el sector Brisas del Sinú.

El menor permanecía en el hospital de la ciudad de Montería junto a dos personas más que resultaron heridas en medio de la conflagración que, al parecer, se habría originado por un corto circuito.

Más información

De acuerdo con los datos preliminares, la situación se intentó controlar “con baldes de agua y lo que tenían a la mano los vecinos que salieron a tratar de sofocar las llamas mientras llegaban los bomberos desde el otro extremo del municipio”. Sin embargo, la conflagración consumió tres viviendas, en una de estas se encontraba el pequeño Daiver.

El niño estaba durmiendo y un tío entró desesperado a rescatarlo, los dos fueron rescatados y remitidos a Montería. La vivienda donde estaba el bebé era de madera, palma y bahareque, lo que facilitó la rápida propagación”, se establece en el informe preliminar manejado por las autoridades.

Pese a lo conocido, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer plenamente el lamentable caso.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: cortesía suministrada a Caracol Radio.

Autoridades confirman muerte de un menor de 3 años tras incendio en Lorica, Córdoba. Foto: cortesía suministrada a Caracol Radio.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir