Gremios de frontera lamentan cancelación de encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez

Norte de Santander.

La cancelación a última hora del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, generó preocupación entre los gremios económicos de Norte de Santander, que esperaban avances concretos para mejorar las condiciones del comercio en la frontera.

La reunión estaba prevista en el puente internacional Atanasio Girardot, en la zona limítrofe entre ambos países.

Desde el sector empresarial de la región, la directora de FITAC Capítulo Cúcuta, Sandra Guzmán, aseguró que la suspensión del encuentro dejó un “sin sabor” entre quienes esperaban que la reunión presidencial se tradujera en soluciones para los problemas que enfrenta el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela.

“Nos quedamos con el sin sabor de poder saber qué nuevas noticias tenían los presidentes para nuestra amada frontera de Norte de Santander con el estado Táchira”, afirmó Guzmán en entrevista con Caracol Radio.

La representante del gremio explicó que los empresarios, transportadores y operadores logísticos tenían expectativas frente a la posibilidad de que en el encuentro se abordaran temas estructurales que afectan el comercio exterior en la región.

Entre ellos mencionó las dificultades en las zonas primarias aduaneras cercanas a los principales pasos fronterizos.

“Pensábamos que se iba a tocar principalmente el tema de las zonas primarias aledañas a los puentesSimón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que son ejes pilares para el intercambio comercial”, señaló.

Según Guzmán, estas áreas resultan insuficientes para el volumen de operaciones que actualmente se realizan en la frontera, lo que genera dificultades para el manejo de carga, los procesos aduaneros y la logística del comercio internacional.

Otro de los puntos que esperaba discutir el sector empresarial era la situación del puente internacional Atanasio Girardot, una infraestructura clave para el transporte de carga entre ambos países.

“Es nuestro ícono y el segundo Cenaf del país, pero tiene una falencia importante: las básculas no han permitido desarrollar la actividad logística como debería ser para exportaciones e importaciones”, explicó.

Pese a la cancelación del encuentro presidencial, desde los gremios manifestaron que esperan que el diálogo entre ambos gobiernos se reactive pronto y que en una futura reunión se incluyan las principales necesidades de la región fronteriza.

“Esperemos a ver qué va a pasar con la nueva citación para la reunión y ojalá tengan en cuenta las necesidades primordiales de nuestra frontera”, concluyó Guzmán.