Empresarios del Huila enfrentan grandes retos económicos en 2026

Neiva

El gremio empresarial del departamento del Huila inició el año 2026 con importantes desafíos económicos. De acuerdo con el balance más reciente, el tejido empresarial cerró el año 2025 con un leve crecimiento. Actualmente se registran 39.281 empresas en el departamento, lo que evidencia un comportamiento relativamente estable a pesar de las dificultades económicas que enfrenta la región.

Las cifras también muestran que el 97,3 % de las empresas del Huila corresponden a microempresas. Los sectores que más dinamizan la economía regional siguen siendo el comercio, los servicios, el alojamiento y los servicios de comida. Sin embargo, uno de los principales retos continúa siendo la generación de mayor valor agregado dentro de estas actividades económicas.

Según Lina Carrera, de la cámara de comercio del Huila, comento que “en cuanto al comportamiento empresarial, se evidenció una disminución en la cancelación de empresas durante el último año. No obstante, las renovaciones presentaron una leve caída, mientras que las nuevas matrículas registraron un incremento. Este panorama refleja que, a pesar de las vicisitudes económicas, el tejido empresarial mantiene una tendencia de estabilidad”.

Para el 2026, los empresarios deberán enfrentar nuevos desafíos derivados del incremento del salario mínimo, el aumento en los costos de las materias primas y las presiones inflacionarias. A esto se suman las altas tasas de interés y la carga tributaria, factores que reducen la rentabilidad. Incluso, cerca de 66 empresas en el Huila deberán asumir el pago del impuesto al patrimonio debido a la emergencia económica, lo que incrementa las exigencias para la sostenibilidad empresarial en la región.