Fue desarticulada la banda de “Los Fleteros” dedicada al hurto financiero

Dos de los hombres que conformaban la banda delincuencial "Los Fleteros” fueron capturados por la Policía Nacional en Medellín / Foto: Policía Nacional

Tunja

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue desmantelado el grupo delincuencial conocido como “Los Fleteros”, responsable de múltiples robos a usuarios de entidades financieras en diferentes regiones del país.

“Tres delincuentes que el año pasado habían cometido el único fleteo que se presentó en Tunja y que eran oriundos de Medellín, fueron capturados, dos de ellos estaban en Medellín y el otro en Popayán. Este resultado se debe gracias a la recolección de información que se hizo a través de nuestros investigadores, en donde se emanaron las órdenes de captura las cuales se pudieron materializar este jueves 12 de marzo”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en Medellín y Popayán, donde fueron capturados los tres integrantes de la organización:

Alias “Correa” , de 31 años, señalado como marcador de víctimas.

, de 31 años, señalado como marcador de víctimas. Alias “Lopera” , de 28 años, identificado como transportador.

, de 28 años, identificado como transportador. Alias “Gutiérrez”, de 26 años, ejecutor de los hurtos.

El modus operandi consistía en marcar a los clientes que retiraban dinero de entidades financieras y, al constatar que no solicitaban el servicio gratuito de escolta policial, proceder al hurto mediante intimidación con armas de fuego.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Bogotá el 11 de julio de 2025, cuando un ciudadano fue despojado de 30 millones de pesos tras retirar dinero de un banco y dirigirse a un establecimiento comercial.

Los capturados cuentan con más de 20 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Según las autoridades, las rentas criminales de la organización superan los 980 millones de pesos, con hechos registrados en Tunja, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Rionegro y municipios del Quindío.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.

El coronel Javier Gustavo Lemus Pinto hace un llamado a la comunidad para que cuando realicen transacciones bancarias y retiren altas sumas de dinero acepten el acompañamiento de los uniformados.

“Estamos invitando a la ciudadanía para que acepten el acompañamiento de la Policía Nacional, del ofrecimiento que le hacen en los bancos o a través de nuestra línea 123 para que puedan solicitar ese acompañamiento cuando hay algún movimiento de sumas de dinero”, añadió.