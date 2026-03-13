Demolerán las ruinas que dejó el incendio y construirán locales comerciales en la calle 19 de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Ferney Esquivel, director de Justicia de la Alcaldía de Ibagué, confirmó que se adelantó un encerramiento preventivo a las ruinas que quedaron en las edificaciones que fueron consumidas por el incendio que ocurrió el 16 de agosto del año 2024 y que arrasó con una manzana entera en la calle 19 entre carreras Quinta y Cuarta.

“Se está haciendo para salvaguardar la vida de los habitantes de calle que han ingresado al sitio a vivir allí, esa es la primera medida, luego se sacará a todas estas personas del lugar porque la edificación amenaza ruinas”, dijo Esquivel.

El funcionario resaltó que luego de desalojar a las personas en condición de habitantes de calle se procederá a la demolición que estará a cargo de los propietarios de los predios donde hasta hace dos años había una dinámica económica importante.

¿Cuándo será la demolición?

“El incendio fue hace unos años y la edificación cada día se deteriora más, los habitantes de calle siguen ingresando, por eso se avanzará con este proceso”, destacó el director de Justicia.

Caracol Radio conoció que el lunes 16 de marzo luego de lograr el desalojo de los habitantes en condición de calle y sacar la basura que se encuentran en las ruinas procederán a la demolición.

Por su parte, Rodrigo Carvajal, propietario de uno de los establecimientos que fue arrasado por esta conflagración, aseguró que estos predios se convirtieron en un foco de inseguridad.

“Estábamos buscando los recursos para cerrar las entradas, pero no se consiguió el permiso, al parecer se van a demoler los predios, ya se tienen las licencias, luego vendrá la construcción de locales y parqueaderos por parte de la Asociación Horacio Gómez”, destacó.

Además, aseguró que los propietarios de este terreno cedieron una parte para que la Alcaldía desarrolle un parque para cambiarle el urbanismo a este sector.

Dato: en un censo realizado se encontraron más de 80 habitantes en condición de calle que se encontraban viviendo en las ruinas que dejó esta conflagración.