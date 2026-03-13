Déficit de vivienda en Ibagué supera las 44 mil unidades: abogado Hernando Álvarez Urueña

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Hernando Álvarez Urueña, reveló que el déficit de vivienda en Ibagué superaría las más de 44 mil unidades, familias que viven en arriendo y en invasiones en precarias condiciones debido a su situación económica.

Según Álvarez Urueña, los hogares que no tienen una vivienda propia y pertenezcan a una asociación comunitaria podrían acceder a subsidios que van entre los 70 y 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes como estipula el decreto 585 del 30 de mayo de 2025 expedido por el Gobierno Nacional.

“Es muy importante que se conozca que este decreto del gobierno del presidente, Gustavo Petro, que establece que personas que estén en asociaciones populares, juntas de acción comunal o cooperativas, pueden reclamar los recursos del subsidio para construir vivienda nueva o también el decreto 413 que establece el mejoramiento de vivienda, se cambia el paradigma que los recursos eran solo para las Alcaldías o los bancos”, dijo Hernando Álvarez Urueña.

Los hogares de menos ingresos del país, que carecen de acceso al sistema crediticio y financiero, podrán ser beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda para construir sus propias unidades habitacionales, en el marco del programa de autogestión.

Se trata de un programa que involucra la colaboración de organizaciones sociales y comunitarias, para que tanto en suelos urbanos como rurales puedan desarrollar procesos de autogestión de vivienda.

“Se abre la posibilidad que la gente humilde y asociada acceda a estos recursos, en Ibagué hay un lote que se llama la pista que entregó la alcaldesa, Johana Aranda, en ese predio se puede construir vivienda, eso significa que se acabó el cuento que no hay predios en Ibagué”, destacó Álvarez Urueña.

Estas organizaciones podrán desarrollar procesos de autogestión cumpliendo con los requerimientos técnicos, urbanísticos y demás normas que apliquen en cada entidad territorial, además deben estar habilitadas por las autoridades competentes para el recaudo de recursos financieros, en los casos que se requiera, avanzando así de manera segura y responsable en el acceso de soluciones habitacionales adecuadas y dignas.

Hernández Álvarez Urueña aseguró que uno de los problemas más complejos que enfrentan las familias ibaguereñas es no tener una vivienda propia, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a constituir asociaciones populares por medio de las que se pueda acceder a estos recursos. En Ibagué ya existe una de estas asociaciones denominada la Monta.

Según el Gobierno Nacional este modelo consolida a las comunidades como sujetos de derecho y agentes activos en el desarrollo de sus territorios. Además, impulsa la economía popular y dinamiza las economías locales.