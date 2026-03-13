Capturan a dos hombres con más de 60 hicoteas en Sahagún, Córdoba

Montería

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.°33 Junín, orgánico de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, reportaron la captura en flagrancia de dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. La acción coordinada se adelantó en el sector conocido como Hobo Tablón, en el municipio de Sahagún, Córdoba.

“Los hombres estarían transportando ilegalmente un total de 68 tortugas hicoteas ocultas en cuatro costales, las cuales fueron recuperadas por los uniformados. Posteriormente, los sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos procesos judiciales”, informaron las fuerzas militares.

Mientras, las especies recuperadas se entregaron a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) para ser retornadas a su hábitat natural.

“Previo a la llegada de la época de Semana Santa, se incrementa el tráfico de esta especie en varias poblaciones de la región cordobesa, teniendo en cuenta que es bastante comercializada y apetecida para el consumo humano. El Ejército Nacional continuará implementando estrategias tendientes a preservar la fauna silvestre del departamento de Córdoba”, resaltó el Ejército.