Arroceros advierten posibles protestas si no hay acuerdo con el gobierno

Norte de Santander.

Representantes del gremio arrocero de Norte de Santander adelantan una mesa de diálogo con delegados del Gobierno Nacional para buscar soluciones a la crisis que enfrenta el sector por la caída en el precio del arroz, una situación que, según los productores, está generando graves pérdidas económicas en el campo.

La reunión comenzó en la mañana de este viernes con la presencia de la viceministra de Agricultura y su equipo técnico, aunque los agricultores señalaron que esperaban la participación de la ministra, así como de autoridades regionales y locales.

Silvino Moreno, agricultor y uno de los voceros del sector en el departamento, explicó a Caracol Radio que los arroceros pidieron la presencia del gobernador y de los alcaldes de las zonas productoras, pero ninguno asistió al encuentro.

“Nosotros habíamos pedido que participaran el gobierno departamental y los alcaldes donde se está cultivando arroz, pero no fue posible. No hay ni un alcalde y el señor gobernador tampoco está”, afirmó.

Durante la reunión, el principal punto de discusión ha sido el precio del arroz, que los productores consideran insuficiente para cubrir los costos de producción y las pérdidas que vienen acumulando.

“Estamos tocando el punto del precio del arroz. Según dice la señora viceministra, el recurso no hay. Nos han dado algunos beneficios, pero esos beneficios no son suficientes para las pérdidas que estamos teniendo hoy en el campo de Norte de Santander”, explicó Moreno.

El líder agricultor aseguró que el departamento es uno de los más golpeados por la crisis del sector, lo que ha llevado a muchos agricultores a enfrentar graves dificultades económicas.

“Muchos de mis compañeros ya les empezaron a embargar las parcelas y las fincas por las deudas”, señaló.

Moreno también advirtió sobre el impacto social y emocional que esta situación está generando entre los productores, quienes enfrentan altos niveles de endeudamiento.

“Nosotros no estamos buscando que nos regalen nada. Lo que pedimos es un alivio que nos permita seguir cultivando nuestras tierras”, sostuvo.

Los arroceros indicaron que la mesa de diálogo continúa y que, dependiendo de los resultados de la reunión, el gremio evaluará las decisiones que tomará en los próximos días.

“El gremio arrocero tomará decisiones sobre lo que salga el día de hoy en la reunión”, concluyó Moreno, dejando abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones si no se logran acuerdos que permitan aliviar la crisis del sector.