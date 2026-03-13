Ariel Ávila pide al gobernador Amaya encargar la alcaldía de Tunja a alguien del gabinete de Krasnov

Tunja

En un video publicado en sus redes sociales el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila se pronunció a la polémica que se generó en Tunja tras el anuncio del gobernador, Carlos Amaya de encargar transitoriamente de la alcaldía a un miembro de su gabinete.

“Qué viene ahora que se tiene que nombrar un encargo, un encargo como en dos tiempos, un encargo inmediato y luego el partido nombra una terna y el gobernador escoge de esa terna y en tres, cuatro meses serán las elecciones. Cuál es el tema acá, que lo lógico para garantizar cumplimiento el plan de desarrollo, ejecución presupuestal y armonía administrativa es que el encargo inmediato salga de alguien del gabinete del alcalde. Sin embargo, el gobernador de Boyacá, que es de mi partido, acaba de decir que no, que va a encargar a alguien de la gobernación, que no es el mismo partido de la alcaldía de Tunja”.

Recordó el senador que unos días antes el gobernador había dicho que iba a encargar a alguien del gabinete del alcalde Krasnov, además de lo que hizo en el pasado en casos similares el gobernador.

“En otros dos casos en la alcaldía de Duitama y en la de Nuevo Colón, donde también hubo este tipo de inconvenientes, se nombró a alguien del gabinete municipal y no a alguien del gabinete departamental. Entonces lo que nosotros le pedimos al gobernador es mantener viva la democracia y evitar la cooptación de una sola estructura política de la gobernación y ahora la alcaldía”.

“Lo único que nosotros estamos buscando es garantizar el respeto de la democracia. Ganó un movimiento político y ese movimiento político, al menos mientras hay nuevas elecciones, debería tener el control político y administrativo de la ciudad, porque eso fue lo que decidió la ciudadanía”.

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, aliado en el pasado del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya terminó su publicación con esta expresión: “El ventajismo en política, complejo”.