Aprehenden a un menor de 17 años señalado de extorsión en el Atlántico

En el barrio Roble Amarillo, en el municipio de Santo Tomás fue aprehendido un menor de 17 años señalado de extorsión. Otro joven de 18 años también fue capturado.

Según la Policía, la aprehensión y la captura de los dos jóvenes se dio cuando recibían la suma de $100.000 producto de la extorsión.

“Estas personas, utilizando un arma traumática tipo pistola, le hacían exigencias económicas a un conductor de un vehículo tipo furgón para supuestamente ‘dejarlo trabajar’ a la víctima”, dijo la Policía en un comunicado.

La captura y aprehensión de los menores se dio luego de la denuncia de la víctima; posteriormente, se procedió en el operativo.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de extorsión, donde le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, y al aprehendido quedó en un Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes.