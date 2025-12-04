Mineros de carbón de Boyacá denuncian incumplimientos del Gobierno Nacional tras el paro de agosto

Los acuerdos firmados tras el paro minero no se han cumplido y la crisis de los pequeños productores de carbón en Boyacá se ha profundizado en los últimos meses.

Boyacá

A cuatro meses del paro minero que paralizó la producción de carbón en varios municipios de Boyacá y Cundinamarca, los pequeños productores aseguran que los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional no se han cumplido, lo que hoy tiene al gremio en una de sus peores crisis económicas y sociales.

Así lo denunció Yolman Pedraza, vocero de los pequeños mineros de carbón del departamento, quien aseguró que, aunque se realizaron múltiples mesas de trabajo con diferentes entidades del Estado, las soluciones de fondo nunca llegaron.

“Hoy la situación es más crítica que hace cuatro meses. Los acuerdos se firmaron, pero en la práctica no se han cumplido. El carbón que no se pudo comercializar entre agosto, septiembre, octubre y noviembre dejó graves afectaciones económicas y laborales para cientos de familias”, afirmó.

Retrasos en pagos y suministros de carbón

Pedraza explicó que, si bien se anunciaron licitaciones y contratos para la compra de carbón a pequeños productores, estos no se han ejecutado conforme a lo pactado.

“Se habló de suministrar carbón durante los tres meses siguientes al paro, pero apenas ahora en diciembre se recibirán alrededor de 10 mil toneladas. Eso llega tarde, cuando ya la crisis se profundizó. Nuestros pequeños empresarios no han podido sostener sus minas, ni cumplir con trabajadores ni obligaciones financieras”, señaló.

Además, denunció retrasos en los pagos por el carbón ya entregado.

“No son grandes volúmenes, pero esos recursos son vitales para la sobrevivencia de nuestras empresas. Sin esos pagos, prácticamente nos están empujando al cierre”, agregó.

Mesas de trabajo sin soluciones de fondo

El líder minero aseguró que el Gobierno ha intentado mostrar cumplimiento a través de reuniones con la Agencia Nacional de Minería, las corporaciones autónomas regionales y la UPME, sin que hasta ahora existan decisiones estructurales.

“Se han hecho mesas de trabajo, sí, pero solo quedan en compromisos de ‘vamos a revisar’ y ‘vamos a priorizar’. No hay resoluciones de fondo que realmente saquen al gremio de esta crisis”, enfatizó.

También recordó que durante el paro solo se lograron concretar contratos con 22 mineros formalizados del sector de Paz del Río, mientras que cientos de trámites represados desde hace varios años continúan sin resolverse.

Nuevas reformas aumentan la desconfianza

Uno de los puntos que más inconformidad ha generado entre los pequeños mineros son las recientes reformas impulsadas por el Gobierno, que, según el vocero, contradicen directamente lo acordado tras el paro.

“Un mes después de habernos dicho que no iba a haber más impuestos para los pequeños mineros, se presenta una ley de financiamiento con nuevas cargas tributarias. Luego, en octubre, radican una ley minera que prácticamente prohíbe nuevos títulos de carbón. Si eso no es incumplir, entonces ¿Qué es cumplir?”, cuestionó.

Diálogos debilitados y crisis social en las regiones

Pedraza advirtió que el diálogo con el Ministerio de Minas y otras entidades nacionales se ha debilitado, mientras que el acompañamiento del Gobierno Departamental también se ha reducido.

“Hoy no solo está en riesgo la economía de nuestras empresas, sino la estabilidad social de muchos municipios mineros. Esta crisis no solo es empresarial, es una crisis regional que afecta empleo, comercio y bienestar”, sostuvo.

De cara al 2026, el panorama es incierto. Aunque por ahora no se anuncian nuevas protestas, el vocero no descartó que el gremio tenga que tomar decisiones si las condiciones empeoran.

“No sirve de nada dialogar cuando no hay confianza. Sin embargo, hoy tenemos un gremio unido, con comités organizados en Boyacá y Cundinamarca. Esa es, quizá, la única ganancia real que dejó el paro”, afirmó.

Finalmente, sobre la anunciada transición energética y un foro que se iba a realizar en Paipa, el vocero indicó que ese proceso también quedó en pausa por falta de garantías.

“Había un compromiso para construir la ruta de la transición con nosotros, pero cambiaron las fechas y condiciones de manera unilateral. Sentimos que no querían que participáramos y decidimos apartarnos”, concluyó.