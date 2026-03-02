Arroceros mantienen paro indefinido en Norte de Santander

Norte de Santander.

Productores de arroz en Norte de Santander se unieron al paro arrocero convocado a nivel nacional y mantienen una jornada de protesta con bloqueos viales en el sector de Pedregales, como medida de presión ante la crisis económica que atraviesa el gremio.

De acuerdo con José Santander, líder arrocero en la región, alrededor de 300 personas participan en la manifestación, que inició como respuesta al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno tras protestas anteriores.

“El sector arrocero, la crisis se acrecentó porque el precio no es justo. Estamos reclamando al momento un precio justo”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

El vocero explicó que la principal preocupación de los campesinos está relacionada con las deudas acumuladas desde la crisis registrada en 2024, situación que actualmente pone en riesgo la continuidad de la actividad agrícola.

“Hay alrededor de unas 3.000 hectáreas ya embargadas a punto de que empiecen a abrir procesos. El campesino empieza a perder su patrimonio porque no puede cumplir sus obligaciones”, señaló.

Los manifestantes exigen la presencia de autoridades departamentales, municipales y del Gobierno Nacional para instalar una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones a la problemática.

El paro fue declarado indefinido y continuará hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno.

“El campesino no sale a las calles por hobby; sale porque está en riesgo su patrimonio, son familias enteras afectadas”, expresó el líder gremial.

Actualmente, los cierres en Pedregales son totales, por lo que los organizadores pidieron comprensión a los ciudadanos que requieren transitar por la zona, mientras avanzan las conversaciones con las autoridades.