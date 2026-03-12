Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 16:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

🔴 Paro de maestros en Bogotá HOY jueves EN VIVO: movilización, cierres viales y todas las noticias

Conozca cómo avanzan las protestas de este paro de maestros que tendrá una duración de 24 horas.

🔴 Paro de maestros en Bogotá HOY jueves EN VIVO: movilización, cierres viales y todas las noticias. Foto: suministrada.

🔴 Paro de maestros en Bogotá HOY jueves EN VIVO: movilización, cierres viales y todas las noticias. Foto: suministrada.

El pasado martes, 24 de febrero, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), anunció que harán un paro de profesores en Bogotá este jueves, 12 de febrero, que ya desarrolla en las diferentes vías de Bogotá.

El ‘Gran Paro Distrital’, como lo llamaron ,tendrá una duración de 24 horas.

Lea más: Estas son las razones por las que docentes de Bogotá harán paro de 24 horas el próximo 12 de marzo

Así mismo, la ADE anunció en la misma misiva que este paro convoca a “docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo, estudiantes, madres, padres y acudientes” para, según dijeron, “defender la escuela pública y a exigir respuestas verificables de la Secretaría de Educación de Bogotá”.

“Esto busca que Bogotá escuche a sus comunidades educativas: sin garantías, sin autonomía institucional, sin estabilidad y sin condiciones dignas no hay educación pública que se sostenga”, agregaron sobre los objetivos que tiene adelantar esta jornada de paro distrital.

Siga EN VIVO el paro de maestros aqui:

Hay nuevos mensajes

Situación en la calle 26 en Bogotá

Reporte de TransMilenio

10:00 a.m.: Inicia el paro de maestros en Bogotá

Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir