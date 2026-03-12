🔴 Paro de maestros en Bogotá HOY jueves EN VIVO: movilización, cierres viales y todas las noticias. Foto: suministrada.

El pasado martes, 24 de febrero, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), anunció que harán un paro de profesores en Bogotá este jueves, 12 de febrero, que ya desarrolla en las diferentes vías de Bogotá.

El ‘Gran Paro Distrital’, como lo llamaron ,tendrá una duración de 24 horas.

Así mismo, la ADE anunció en la misma misiva que este paro convoca a “docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo, estudiantes, madres, padres y acudientes” para, según dijeron, “ defender la escuela pública y a exigir respuestas verificables de la Secretaría de Educación de Bogotá ”.

“Esto busca que Bogotá escuche a sus comunidades educativas: sin garantías, sin autonomía institucional, sin estabilidad y sin condiciones dignas no hay educación pública que se sostenga”, agregaron sobre los objetivos que tiene adelantar esta jornada de paro distrital.

