Víctimas reclaman verdad y justicia por desaparición forzada en Norte de Santander

Norte de Santander.

Aunque se han registrado algunos avances en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Norte de Santander, las organizaciones de víctimas aseguran que aún persisten grandes vacíos en materia de verdad y justicia, especialmente frente a la respuesta de las autoridades judiciales.

Así lo manifestó Luis Alberto Durán, representante de desaparición forzada de la Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta, quien explicó a Caracol Radio que actualmente se adelantan diferentes acciones con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluyendo planes de búsqueda en la zona de frontera y labores forenses en varios puntos del departamento.

“En estos momentos hay unos avances importantes con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Tenemos tres planes de búsqueda de frontera, 49 puntos de interés forense y una recuperación de más o menos 11.200 cuerpos, de los cuales cerca de 700 ya han sido examinados para ser llevados a Medicina Legal”, señaló.

Durán indicó que en el departamento también se han logrado algunas entregas dignas de restos a familiares, aunque reconoció que las cifras siguen siendo muy bajas frente a la magnitud del fenómeno.

“En el departamento se han entregado 17 cuerpos. También, a través de la Unidad de Búsqueda, han aparecido unas 260 personas vivas en todo el país, pero todavía falta mucho por esclarecer”, agregó.

Sin embargo, el líder de víctimas fue enfático en señalar que la principal preocupación sigue siendo la falta de resultados en las investigaciones judiciales, especialmente por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“La preocupación de nosotros es la verdad y la justicia. Vemos total omisión e impunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación. Las familias preguntan por sus casos y muchas veces les dicen que los procesos están en ciudades como Cali, Bogotá o Bucaramanga, cuando los hechos ocurrieron en Norte de Santander”, aseguró.

Durán también expresó su preocupación por el impacto que podría estar teniendo el recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, donde recientemente se han reportado nuevos casos de desaparición.

“Sabemos que el fenómeno de la desaparición no terminó en 2016. Por ejemplo, en el Catatumbo hay alrededor de 17 noticias criminales por desaparición, pero sabemos que pueden ser 150 o más personas presuntamente desaparecidas de acuerdo con lo que se ha conocido del desplazamiento masivo en la zona”, advirtió.

Finalmente, insistió en que las víctimas continúan reclamando respuestas integrales del Estado, no solo en materia de búsqueda, sino también en reparación y atención humanitaria.

“Nosotros necesitamos la verdad y la justicia. También le pedimos a la Unidad de Víctimas que avance en la reparación, en la restitución de tierras, en las ayudas humanitarias y en las indemnizaciones, porque muchas de estas víctimas están muriendo sin haber recibido respuesta”, concluyó.