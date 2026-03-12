Tunja inaugura planta de biogás para reducir emisiones del relleno sanitario

La empresa de aseo Urbaser inauguró en Tunja una planta de biogás en el relleno sanitario de Pirgua, un proyecto ambiental que busca reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los residuos sólidos.

La gerente de la compañía en la ciudad, Sandra Meneses, explicó que la iniciativa hace parte de una estrategia de sostenibilidad que permitirá capturar el metano producido por la basura y transformarlo en energía. Según la directiva, el proyecto representa una inversión superior a los dos mil millones de pesos.

«...Con esta inversión vamos más allá de lo que nos pide la norma. Esta tecnología permite descarbonizar de una manera muy alta los niveles de gases de efecto invernadero...», afirmó Meneses, quien añadió que el impacto ambiental sería equivalente a retirar cerca de 14.000 vehículos de circulación o sembrar más de un millón de árboles.

El proyecto contempla dos etapas. En la primera se realizará la captura y quema del biogás para reducir emisiones, mientras que en una segunda fase se buscará convertir ese gas en energía utilizable. «...Ahora estamos realizando el desarrollo de ingeniería para que en una segunda fase podamos convertirlo en energía..», explicó la gerente.