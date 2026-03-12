Sigue la disputa por una curul para Cámara de Representantes en Córdoba: estas son las denuncias

Siguen las disputas por una curul para Cámara de Representantes en Córdoba: estas son las denuncias. (Foto: Sebastián Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Montería

Siguen las disputas entre el movimiento Primero Córdoba y el Partido Conservador con miras a lograr una curul en la Cámara de Representantes. Por un lado, la exalcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres, denuncia presuntas irregularidades en el preconteo y, por otro, el presidente de la colectividad azul, Efraín Cepeda, solicita intervención de las autoridades competentes ante supuestas inconsistencias en el proceso que podría dejar por fuera del Congreso a Nicolás Barguil, fórmula y primo del electo senador David Barguil.

“No hemos perdido, tenemos 60 abogados desplegados en todo el departamento y 40 aquí en Montería, donde hemos logrado evidenciar irregularidades comparando las fotografías que nos enviaron nuestros testigos electorales acreditados; el E-14 y el E-11. Asimismo, en los escrutinios hemos evidenciado errores aritméticos en la sumatoria de votos y registros en actas que no corresponden al número de votantes”, detalló.

Tras lo expuesto, puntualizó que estas presuntas inconsistencias “me llevaron a contratar en Bogotá una auditoría forense que acaba de entregar el informe parcial, en el que se evidencia un posible fraude electoral. Al ser más de 634 casos reportados hasta el día 10 de marzo, hoy presentaremos denuncias, quejas administrativas y acciones disciplinarias ante las autoridades competentes”.

Reacciones de los conservadores:

Mientras, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, expresó que esta colectividad habría tenido un “triunfo contundente” el pasado 8 de marzo. En ese sentido, solicitó la intervención de las autoridades competentes.

“Nuestro equipo auditor ha detectado sistemáticas inconsistencias como tachaduras, enmendaduras y sumatorias que no son iguales al E-14, siempre destinadas a perjudicar la lista del Partido Conservador. Hoy existe una diferencia en la Cámara de Córdoba de alrededor de 20.000 votos en favor de nuestra colectividad, lo cual representa un triunfo indiscutible”, precisó.

“Estamos pidiendo la intervención de la Procuraduría General de la Nación, de la autoridad electoral y de la Fiscalía General de la Nación para que encuentren los responsables; no se puede alterar la voluntad del pueblo cordobés”, agregó Cepeda.

El preconteo registra una diferencia de 4.575 votos que favorecen a Barguil (83.312 votos). Sin embargo, Torres (78.737 votos) ha insistido en que los sufragios en disputa superarían los 6.000.

De prosperar la denuncia de Torres, la colectividad azul se sumaría al listado de partidos tradicionales como La U y Liberal que se quedaron sin representación en Cámara por Córdoba.