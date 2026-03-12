“Si no reponen la jornada, habrá descuento en salarios”: Secretaría Educación sobre paro de maestros

En los micrófonos de 6AMW, la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano habló sobre el nuevo paro de profesores distritales en la capital del país.

De acuerdo con la alta funcionaria esta vez no hay un único motivo por el cual llevar a cabo estas marchas que afectan el desarrollo de las clases de miles de estudiantes de Bogotá.

“Una manifestación de desacuerdo con muchas cosas de la política, con eso quiero decir que no hay un tema específico que nos convoque. Tenemos que revisar esto puntual o entrar a negociar algo específico. Nosotros tenemos unos acuerdos con el sindicato que se han cumplido, en su totalidad existen mesas, canales de negociación abiertos, que de hecho ellos se levantaron de dos mesas de este año. Entonces, yo creo que están ejerciendo su derecho a la movilización, a expresar su desacuerdo con la política, la administración es respetuosa de ese derecho y pues estaremos abiertos también a retomar las conversaciones”, dijo la alta funcionaria.

En ese mismo sentido, la secretaria fue enfática en decir que hay los derechos de los niños y jóvenes prevalecen sobre los demás y por eso habrá sanciones para quienes afecten el desarrollo de las clases.

“Tenemos un reporte de que cerca del 20% de los estudiantes pudieron afectarse, entonces no hay colegios completamente encerrados, y seguramente cada rector coordinó con esos papás cuáles son los niños que están afectados hoy, y entonces la reposición, como será el día sábado”, aseveró.

Y agregó, “el derecho prevalente aquí es el derecho a la educación, si hay una afectación por el derecho a la movilización, debe reponerse el tiempo de esos estudiantes, y si no hay reposición de esa jornada laboral, pues procederán los descuentos”.

Finalmente, Rubiano confirmó que, aunque los maestros aseguran cierres de servicios para los niños de prejardín y jardín, estos no se han dado.

“Nosotros no estamos cerrando la atención de primera infancia, todo lo contrario, la estamos fortaleciendo, ampliando. Lo que genera un poco ese ruido es que este es un trabajo que no está haciendo solo la Secretaría de Educación, esta es una apuesta del Distrito, porque hablamos de atención integral a la primera infancia. ¿Eso qué significa? No puede ser que haya una atención, digamos, desde Integración Social, con los jardines de Integración social, muy distinta a lo que pasa en la educación. No, la atención tiene que ser la misma y tener los componentes de inicial, salud, acceso a arte, cultura, alimentación. Entonces, no estamos cerrando, lo que estamos haciendo es coordinándonos con otras entidades para tener una oferta que sea de Distrito".