¿Sexualidad en la Vejez? Profamilia revela que el 62% de adultos mayores tiene vida sexual activa

El estudio “Percepciones de la sexualidad en personas mayores”, realizado por Profamilia y la Fundación Saldarriaga Concha en Medellín, Montería, Manizales y Tunja, con más de 200 personas mayores de 60 años, dice que la sexualidad no desaparece con la edad.

Los resultados muestran que el 62 % de los encuestados tuvo relaciones sexuales en el último año, lo que le hizo concluir al estudio que la intimidad continúan siendo parte de la vida en la vejez. Sin embargo, las entidades afirman que el tema es discutido en la esfera pública y está rodeado de mitos y prejuicios.

Además del aspecto físico, el estudio señala que la sexualidad en esta etapa de la vida también involucra emociones, vínculos afectivos y formas de relacionarse, elementos que influyen directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Brechas de género que marcan la experiencia

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la sexualidad durante la vejez.

Mientras el 86 % de los hombres afirmó haber tenido actividad sexual reciente, en el caso de las mujeres la cifra se reduce al 43 %. Esta diferencia se relaciona con factores sociales y culturales, como la falta de pareja y los estereotipos que históricamente han limitado la autonomía sexual femenina.

La investigación también evidenció diferencias en la valoración de la vida sexual, ya que el 86 % de los hombres considera que es un aspecto muy importante en su vida, mientras que solo el 37 % de las mujeres comparte esa percepción.

Estas cifras, según la entidad, “dan cuenta de que la sexualidad de las mujeres sigue siendo mediada por roles de género, estereotipos y estigma”.

De hecho, el 51 % de las mujeres encuestadas considera que deben complacer sexualmente a los hombres, una idea con la que también coincide el 42 % de los hombres.

Falta de información y acompañamiento en salud sexual

Otro de los aspectos que revela el estudio es la escasa atención a la salud sexual en la vejez. Puesto que, solo el 19 % de las personas mayores consultó o recibió orientación médica sobre sexualidad.

Según la investigación, el silencio frente a la sexualidad en la vejez también se reproduce en el entorno familiar. En muchos casos, cuidadores y familiares evitan hablar del tema por falta de información o por considerar que no es relevante en esta etapa de la vida.

Además, entre quienes no tuvieron relaciones sexuales en el último año, el 57 % señaló que la principal razón es la ausencia de pareja, una situación que afecta especialmente a las mujeres, quienes suelen tener mayor esperanza de vida.

Le puede interesar: Mintransporte ordena reforzar controles a taxis y transporte público tras casos de “paseo millonario”

Para las organizaciones responsables del estudio, el principal desafío no es solo reconocer que la sexualidad continúa en la vejez, sino cambiar los imaginarios sociales que la invisibilizan.

A raíz de ello, Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, señaló que “hablar de sexualidad en la vejez es reconocer un derecho. Esta investigación nos muestra que el verdadero reto no es romper silencios individuales, sino transformar los imaginarios sociales y las barreras estructurales”.

Asimismo, el estudio propone varias recomendaciones, entre ellas formación especializada sobre sexualidad y envejecimiento, protocolos institucionales que garanticen la intimidad y espacios de diálogo comunitario para eliminar estigmas.