Puente Tienditas estará cerrado por cumbre binacional

Vista general de un puesto de control del lado venezolano del puente binacional Atanasio Girardot. Tienditas /Foto de Jorge Mantilla/NurPhoto vía Getty Images. / NurPhoto

Cúcuta

Con 36 horas de anticipación las autoridades en Cúcuta empezaron adoptar medidas extremas de seguridad en el Puente Tienditas , donde se desarrollará el encuentro de presidentes de Colombia y Venezuela.

Las autoridades comprometen todas sus especializadas a través de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo del encuentro sin ningún contratiempo.

Desde la medianoche, se cerró el puente Atanasio Girardot más conocido como Tienditas donde ya hay presencia de la fuerza pública, horas previas al encuentro de los jefes de Estado.

Los presidentes de los dos países planean en la zona de frontera adelantar un encuentro para discutir temas energéticos, económicos y de seguridad.

El evento genera expectativas por el reconocimiento que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a la presidente encargada Delcy Rodriguez en las ultimas horas.

El encuentro esta previsto para las horas de la tarde, del próximo viernes 13 de marzo.