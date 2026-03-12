Personería de Santa Marta ejercerá intervención preventiva sobre Air-e

Santa Marta

La Personería de Santa Marta anunció su intervención en los procesos administrativos sancionatorios adelantados por Air-e con el objetivo de asegurar decisiones ajustadas a la ley y al debido proceso.

Esta actuación se fundamenta en la Constitución Política y en la Ley, que establecen que las empresas de servicios públicos ejercen función administrativa cuando facturan consumos, suspenden el servicio o adelantan procesos sancionatorios, por lo cual están obligadas a garantizar el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción de pruebas.

La intervención del Ministerio Público se concentrará en los siguientes escenarios:

- Energía recuperada

- Ruptura del principio de solidaridad

- Suspensión o corte del servicio de energía.

- Sujetos de especial protección constitucional:

En los procesos relacionados con energía recuperada y principio de solidaridad, la empresa debe asegurar decisiones debidamente motivadas, permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa y garantizar el acceso y contradicción de las pruebas.