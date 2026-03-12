Personería de Santa Marta ejercerá intervención preventiva sobre Air-e
Esto con el objetivo de proteger los derechos de usuarios que tienen procesos con la empresa.
La Personería de Santa Marta anunció su intervención en los procesos administrativos sancionatorios adelantados por Air-e con el objetivo de asegurar decisiones ajustadas a la ley y al debido proceso.
Esta actuación se fundamenta en la Constitución Política y en la Ley, que establecen que las empresas de servicios públicos ejercen función administrativa cuando facturan consumos, suspenden el servicio o adelantan procesos sancionatorios, por lo cual están obligadas a garantizar el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción de pruebas.
La intervención del Ministerio Público se concentrará en los siguientes escenarios:
- Energía recuperada
- Ruptura del principio de solidaridad
- Suspensión o corte del servicio de energía.
- Sujetos de especial protección constitucional:
En los procesos relacionados con energía recuperada y principio de solidaridad, la empresa debe asegurar decisiones debidamente motivadas, permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa y garantizar el acceso y contradicción de las pruebas.
