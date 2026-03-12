Pensión de invalidez en Colombia 2026: plazos y requisitos para renovar este beneficio

Pensión por invalidez // persona en el hospital // Getty Images

La pensión de invalidez en Colombia es uno de los apoyos económicos más importantes para los trabajadores que han perdido al menos el 50% de su capacidad laboral debido a una enfermedad o accidente. Este ingreso mensual busca proteger no solo al afiliado, sino también a su familia, en situaciones de vulnerabilidad.

En Caracol Radio le contamos los plazos que debe tener en cuenta para validar su pensión por invalidez cada tres años.

¿Qué es la pensión anticipada por invalidez en Colombia?

Esta ocurre cuando un empleado pierde sus capacidades (deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales) por encima del 50% por un accidente o enfermedad que no es del tipo profesional —en tal caso aplicaría otra reglamentación—.

Los requisitos que debe cumplir para hacer la solicitud son:

Menores de 27 años: deben haber cotizado al menos 26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

deben haber cotizado al menos 26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez. Mayores de 27 años: deben haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Los requisitos para la pensión anticipada de vejez por invalidez:

Esta modalidad aplica a personas que en su última etapa laboral hayan sufrido un accidente o pérdida de sus capacidades sobre el 50%, en ese caso, puede pedir la pensión de manera anticipada bajo estos requisitos:

Tener 55 años. No importa el género.

Contar con 1.000 semanas cotizadas en Colpensiones.

Tener certificado de invalidez de al menos 50% o un porcentaje mayor.

Recomendaciones para realizar la revisión del estado de la pensión de invalidez

Mantener actualizados los datos de contacto para recibir oportunamente la notificación.

de contacto para recibir oportunamente la notificación. Realizar el proceso dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la citación.

Acudir a cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones - PAC o realizar la gestión a través de la Sede Electrónica.

- PAC o realizar la gestión a través de la Sede Electrónica. Para actualizar los datos y recibir la citación, los afiliados pueden ingresar a la página oficial de la entidad: colpensiones.gov.co.

Causales que pueden generar la pérdida de la pensión de invalidez:

La pensión de invalidez está destinada a personas que han perdido al menos el 50 % de su capacidad laboral debido a enfermedad o accidente. Su otorgamiento puede ser de origen común o laboral.

Origen común: aplica cuando la enfermedad o accidente no se relaciona con la actividad laboral y requiere un mínimo de semanas cotizadas antes de estructurar la invalidez.

aplica cuando la enfermedad o accidente no se relaciona con la actividad laboral y requiere un mínimo de semanas cotizadas antes de estructurar la invalidez. Origen laboral: se concede cuando la pérdida de capacidad deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con participación de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

se concede cuando la pérdida de capacidad deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con participación de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). En ambos casos, la disminución de la capacidad laboral debe certificarse por una entidad competente y alcanzar al menos el 50 %.

