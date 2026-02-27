Gasolina baja $ 500 pesos en marzo: Gobierno oficializa la reducción y así el galón queda en $15.000

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, oficializó la reducción en $ 500 pesos del precio del galón de gasolina, que regirá desde este domingo 1 de marzo, tal como lo había anticipado esta emisora.

Con esto, la reducción en lo corrido del año será de $ 1.000 y el valor promedio del galón quedará en $ 15.000.

Por lo pronto, el anuncio del Gobierno corresponde únicamente a la gasolina y no incluye cambios en el precio del diésel.

¿Por qué baja el precio de la gasolina?

Hay que recordar que este Gobierno subió el precio de la gasolina en $ 6.800 desde 2022, pasando de un precio promedio de $ 9.300 a $ 16.057 en enero de 2026, con el fin de cerrar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles (FEPC) que se creó con el fin de no subir el precio de la gasolina en el país al mismo nivel del precio internacional.

Por ende, el Gobierno estaba asumiendo ese diferencial y se abrió un gran déficit del FEPC y tuvo que subir el precio para cerrar el hueco.

Y en enero de este año el Gobierno anunció que a partir de febrero volvería a bajar el precio, teniendo en cuenta que está prácticamente cerrado el hueco del FEPC y que el precio de la gasolina en el país estaba más alto que a nivel internacional.

¿Cómo serían los nuevos precios del galón?

Se espera que en las próximas horas la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presente la circular con los precios de referencia de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM. Una proyección realizada con base a los precios actuales dejaría así los precios de la gasolina en marzo:

Bogotá: $ 15.491

Cali: $15.502

Medellín: $ 15.412

Barranquilla: $ 15.126

Cartagena: $ 15.083

Bucaramanga: $15.248

Villavicencio: $ 15.591