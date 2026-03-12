Lluvias en Sutamarchán dejan incomunicada a la vereda Carrizal

Sutamarchán

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el departamento de Boyacá han generado afectaciones en el municipio de Sutamarchán, especialmente en la vereda Carrizal, donde el desbordamiento de una quebrada deja incomunicada a gran parte de la comunidad cuando se presentan precipitaciones intensas.

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, explicó que la emergencia ocurre cuando llueve con fuerza en la parte alta de la vereda, lo que provoca que el caudal de la quebrada aumente y se inunde un paso fundamental para la movilidad de los habitantes. “Existe un sector en la vereda Carrizal donde hay una quebrada que, cuando llueve mucho en la parte alta, se desborda y genera una inundación en un paso de vital importancia, dejando incomunicado cerca del 95 % de la vereda”, señaló el mandatario.

Según el alcalde, durante uno de los recientes episodios de lluvia incluso un vehículo intentó cruzar el lugar y quedó atrapado en medio de la corriente, lo que evidenció nuevamente el riesgo que enfrentan los habitantes de este sector rural.

Rodríguez aclaró que la incomunicación no es permanente, ya que el paso vuelve a habilitarse cuando disminuye el caudal. “Esto sucede únicamente cuando hay lluvias fuertes. Después de que llueve se deben esperar entre tres y cuatro horas, a veces hasta medio día, para que el caudal baje y se pueda volver a transitar”, indicó.

El mandatario también aseguró que la situación afecta principalmente a estudiantes y trabajadores que deben desplazarse fuera de la vereda, por lo que la administración municipal trabaja en una solución definitiva. “Esta es una problemática de muchos años y de varias administraciones. Ya estamos a punto de recibir los estudios y diseños para poder ejecutar un puente que beneficie a toda la comunidad de Carrizal”, afirmó.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la construcción de esta obra podría tener un costo que oscilaría entre los 700 y los 1.000 millones de pesos, recursos que el municipio buscará gestionar para solucionar de manera definitiva esta dificultad que enfrenta la población rural de Sutamarchán cada vez que se presentan fuertes lluvias.