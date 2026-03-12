La Universidad del Norte celebra sus 60 años con cátedra de cátedra Álvaro Cepeda Zamudio

Universidad Del Norte Se Pronuncia Sobre Trancones En El Corredor Universitario. Foto: UNIVERSIDAD DEL NORTE( Thot )

Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, habló en 6AM W a propósito de los 60 años que está cumpliendo la institución.

Sobre la relación de la universidad con la recuperación del río Magdalena, Roca afirmó que la institución “históricamente ha tenido una estrecha relación en las investigaciones sobre el río Magdalena, pero en la actualidad la experimentación en materia del río se hace en modelos en computadores y tenemos expertos en eso”.

En abril, en medio de la celebración de los sesenta años de la universidad, hay una serie de eventos culturales. Uno que ha llamado la atención es la cátedra Álvaro Cepeda Zamudio.

“Álvaro Cepeda es una figura emblemática del periodismo, de la literatura colombiana, y yo diría que el corazón del grupo de Barranquilla, una persona realmente genial, y nosotros estamos muy vinculados, tanto con Álvaro Cepeda como con la tita Cepeda, porque en la universidad reposa su biblioteca personal, que fue donada por la tita Cepeda”, contó el rector.

Siendo así, reveló que dentro de esa celebración de los 100 años del nacimiento de Álvaro Cepeda que se cumplen este año, se va reeditar su libro ‘Todos Estábamos a la Espera’.

Para el mes de agosto realizarán un seminario sobre colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad del Norte, donde también hablarán de la obra de Álvaro Cepeda.