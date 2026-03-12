La plaza de mercado de Santa Rosa de Osos enfrenta cierre y comerciantes temen por su sustento

Santa Rosa de Osos, Antioquia

La situación de la única plaza de mercado de Santa Rosa se ha convertido en tema de discusión entre comerciantes y la administración municipal, en medio de versiones distintas sobre el futuro de este espacio tradicional del comercio local.

El lugar cuenta con 37 locales, pero actualmente solo tres permanecen abiertos, según los vendedores que aún trabajan allí. De la actividad que se mantiene en esos puestos dependen alrededor de cinco familias, que aseguran sostener su economía diaria a partir de las ventas que realizan en ese lugar.

Quienes continúan trabajando allí señalan que, con el paso de los años, la dinámica comercial del mercado ha disminuido y muchos puestos han quedado cerrados.

Familias que llevan décadas en el lugar

Entre los comerciantes que aún permanecen en la plaza está María del Pilar Córdoba Mira, quien asegura que su familia ha trabajado en ese lugar durante más de cuatro décadas.

Según cuenta, su madre inició el negocio cuando la plaza tenía mayor movimiento comercial y, tras su fallecimiento, ella decidió continuar con el trabajo junto a sus hermanas Olga y Berta.

De acuerdo con su relato, el puesto que hoy mantienen abierto se convirtió en el principal sustento familiar.

Pilar explica que hace aproximadamente seis meses fueron citadas a una reunión con la administración municipal, en la que —según afirma— se les informó que debían entregar los locales donde trabajan actualmente.

De acuerdo con su versión, en ese encuentro se habló de recuperar el espacio para otros proyectos del municipio y se les dio un plazo para desocupar los locales, que se cumpliría el próximo 18 de marzo.

La discusión sobre la propiedad

Uno de los puntos de discusión gira en torno a la propiedad del terreno donde funciona la plaza.

Las comerciantes sostienen que el espacio habría sido donado hace varias décadas por un habitante del municipio, Ramón Preciado, con el objetivo de que varios vendedores pudieran trabajar allí bajo techo y dejar de instalar sus puestos en el parque principal.

Mientras se aclara la situación, quienes aún permanecen en la plaza aseguran que continúan atendiendo a sus clientes habituales y buscando alternativas para poder mantener su actividad económica.

La posición de la administración municipal

Frente a esta situación, Caracol Radio se comunicó de manera informal con el alcalde de Santa Rosa, quien explicó que la plaza de mercado ha venido perdiendo actividad comercial en los últimos años.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, el crecimiento de supermercados y establecimientos que venden frutas y verduras en el municipio ha reducido la demanda de este tipo de espacios tradicionales de mercado.

Según indicó, actualmente solo dos negocios estarían funcionando dentro de la plaza, lo que refleja —desde la perspectiva de la administración— la disminución en la dinámica comercial del lugar.

El alcalde también explicó que el predio pertenece al municipio desde hace varias décadas, y que los comerciantes que han ocupado los locales lo han hecho mediante contratos de arrendamiento con cánones de bajo valor.

Proyectos para el espacio

Desde la alcaldía se ha planteado la posibilidad de destinar el lugar a proyectos de infraestructura pública.

Entre las alternativas que se analizan está la construcción de una biblioteca municipal, iniciativa que, según la administración, busca fortalecer la oferta cultural del municipio.

El mandatario también señaló que se evaluaría la posibilidad de encontrar alternativas para los comerciantes que actualmente ocupan los locales, aunque indicó que el uso del espacio corresponde a un establecimiento municipal destinado a actividades comerciales.

Un espacio en transición

Mientras se define el futuro de la plaza, el lugar continúa funcionando con una actividad limitada.

De los 37 locales existentes, apenas tres siguen abiertos, manteniendo una actividad comercial que, aunque reducida, sigue siendo el sustento de cinco familias.

La diferencia de versiones entre comerciantes y administración sobre la propiedad del terreno, el uso del espacio y el futuro del mercado mantiene abierta la discusión sobre el destino de este tradicional punto de comercio en Santa Rosa de Osos.