La otra zona olvidada de Colombia a la que llegará la UIS. ¿Cuál?

Bucaramanga

Luego de comenzar la construcción de una sede en Saravena, Arauca, la Universidad Industrial de Santander, UIS, analiza la posibilidad de que abrir una extensión en otra región apartada de Colombia.

La institución informó que “en una reunión clave para el futuro educativo del departamento, autoridades nacionales, regionales y académicas avanzaron en la posibilidad de crear un centro de educación superior en Guainía”.

De la reunión tomaron parte Luis Álvaro Gallardo, director de Fomento del Ministerio de Educación Nacional; el gobernador del departamento, Arnulfo Rivera Naranjo; el profesor Jorge Villamizar, gestor de la estrategia UIS en Territorios y el director de Planta Física UIS, Iván Rojas.

“Analizaron los primeros pasos para hacer realidad la construcción de un campus universitario en Inírida. La iniciativa hace parte del compromiso del Ministerio de Educación de llevar educación superior a territorios históricamente apartados del país.”, reseña la UIS en un comunicado.

“En ese contexto, se busca replicar experiencias similares adelantadas en regiones como Vaupés, así como fortalecer la oferta educativa en departamentos como Vichada y Arauca”, indicaron voceros de la institución educativa.

La gobernación de Guainía explicó que “cada año, se gradúan como bachilleres entre 500 y 600 estudiantes”.

Las autoridades de esa región anunciaron la disposición de ceder un predio, la granja Cubanare, un terreno de aproximadamente 22 hectáreas para la construcción de la sede.