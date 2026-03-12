La Cámara de Comercio amplía horarios para renovar la matrícula mercantil antes de Semana Santa

La Cámara de Comercio de Cartagena anunció horarios especiales de atención durante marzo para facilitar a empresarios y comerciantes la renovación de la matrícula mercantil y de los demás registros públicos que administra la entidad.

Este año, la fecha límite para realizar el trámite —31 de marzo— coincide con la Semana Santa, por lo que la entidad invita a los empresarios a anticipar su renovación y evitar congestiones en los últimos días del mes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proceso puede realizarse de forma ágil, rápida y segura en cualquier momento del día a través del canal virtual disponible en:www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea

Renovar la matrícula mercantil es un requisito legal que permite mantener activa la empresa ante el Registro Mercantil, generar confianza ante clientes y aliados comerciales, facilitar el acceso a créditos con entidades financieras y participar en convocatorias de contratación y oportunidades de negocio.

“Invitamos a los empresarios y comerciantes a realizar su renovación con anticipación. Este año la última semana coincide con la Semana Santa, por lo que anticiparse permite evitar congestiones y mantener activa la empresa para seguir participando en nuevas oportunidades de crecimiento”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Atención especial los sábados

Con el fin de ampliar las opciones de atención, la entidad habilitará jornadas especiales en las siguientes fechas:

Sábados 14, 21 y 28 de marzo

Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Sedes habilitadas

Cartagena

Sede Manga – Calle 28 No. 27-23, Edificio Seaport 3

Sede Ronda Real – Centro de Salud y Negocios Ronda Real II, piso 1, local 151

Horario extendido 31 de marzo

El martes 31 de marzo de 2026, fecha límite para renovar la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Cartagena extenderá su horario de atención en jornada continua.

Horario especial

8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sedes habilitadas

Cartagena

Sede Manga – Calle 28 No. 27-23, Edificio Seaport 3

Sede Ronda Real – Centro de Salud y Negocios Ronda Real II, piso 1, local 151

Turbaco

Avenida Pastrana Cra. 15 No. 24-23, locales 2 y 5

El Carmen de Bolívar

Calle 22 con carrera 5 esquina, Casa 01

Calamar

Calle 20 No. 9-06, Palacio Municipal

María La Baja

Carrera 14 No. 20-26, Plaza Principal, Palacio Municipal

Realizar la renovación a tiempo permite mantener activa la empresa y continuar avanzando en la movilidad empresarial del territorio.