“Inseguridad sigue afectando cadena productiva de la región”: Fenalco

Fenalco asegura que comisión de delitos va en aumento en la región / Foto suministrada Fenalco / Suministrada Fenalco

Cúcuta

Los gremios económicos de Norte de Santander volvieron a llamar la atención sobre los problemas de violencia que afectan a sus afiliados y que tienen en jaque su trabajo.

La Federación Colombiana de Comerciantes, Fenalco a través de su presidente Sergio Palacios entregó un informe a las autoridades de policía en el departamento donde le deja ver que el hurto, el secuestro y las extorsiones van en aumento.

“Esta situación la hemos venido alertando desde varios frentes. Hoy los más afectados son los transportadores de carga, los palmicultores, y en general la cadena productiva de nuestra región que esta golpeada por una serie de delitos” dijo el empresario.

Indicó que “esta situación ocurre en el departamento mientras que en la ciudad sigue la preocupación por el descenso en ventas derivadas de la inseguridad provocada por el crimen organizado en la capital y el área metropolitana”.

Finalmente indicó que el próximo mes, se volverán a reunir con las autoridades representadas en la fuerza pública para buscar apoyo, refuerzo en tecnología y planes de intervención para los sectores que hoy están más golpeados.