Incautan 1.3 toneladas de mercurio en el Puerto de Cartagena: venía de Asia para la minería ilegal

En un operativo conjunto entre la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Carabineros y el CTI de la Fiscalía, las autoridades lograron la interceptación de un contenedor en el Puerto de Cartagena que escondía un cargamento letal: 1.326 kilos de mercurio líquido.

La sustancia, cuya importación está estrictamente prohibida en Colombia debido a su altísima toxicidad, venía camuflada en un contenedor procedente de Asia. Durante los controles de rutina, los peritos detectaron inconsistencias en la mercancía, lo que llevó al hallazgo de 37 recipientes con el químico.

Ruta hacia la minería ilegal

Según las investigaciones preliminares, el destino final de este mercurio era el municipio de Turbo, Antioquia, una zona estratégica donde grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc mantienen una disputa permanente por el control de la minería ilegal de oro.

“Este volumen de mercurio habría permitido producir aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares”, explicó la Policía Nacional, subrayando la magnitud del impacto contra las economías ilícitas.

Un peligro para la salud y el entorno

El mercurio es el insumo principal para la extracción de oro en yacimientos ilegales, pero su uso genera daños irreversibles. Al ser liberado en los ecosistemas, contamina fuentes hídricas y suelos, afectando gravemente la salud humana a través de la cadena alimenticia.

En el mercado negro, el valor de este cargamento oscila entre los 4.000 y 5.300 millones de pesos, ya que un solo kilogramo de esta sustancia puede costar hasta 4 millones de pesos en las zonas de explotación.

Este decomiso representa uno de los golpes más significativos de los últimos meses a la logística de la minería ilegal, actividad que sigue siendo uno de los principales motores de la deforestación y la violencia en las regiones de Colombia.