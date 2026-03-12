Holcim firmó acuerdo para adquirir plantas de Cemex en Colombia por US$485 millones

A través de un comunicado, el grupo Holcim anunció la firma de un acuerdo adquirir operaciones de materiales y soluciones para la construcción de Cemex en Colombia.

De acuerdo con la empresa, esta operación busca expandir su presencia en Latinoamérica, pues le permitirá alcanzar “ventas netas adicionales previstas para 2026 de alrededor de 360 millones de dólares estadounidenses”.

“La transacción ampliará la huella operacional de Holcim en el país al sumar más de 20 centros de producción”, aseguró la multinacional.

El valor de esta transacción fue de aproximadamente 485 millones de dólares, el cual, según Holcim, “representa un múltiplo pro forma de EBITDA de 2026 de cerca de 5 veces después de las sinergias a tasa de ejecución de alrededor de 30 millones de USD que se espera alcanzar en el tercer año”.

En ese sentido, Holcim aseguró que esto aumentará las ganancias por acción (EPS) en el primer año y el rendimiento del capital invertido (ROIC) en el tercer año.

¿Qué plantas adquirió Holcim en Colombia?

Los centros de producción adquiridos por Holcim en Colombia incluyen la planta de cemento Caracolito, la estación de molienda Santa Rosa, así como más de 20 plantas de concreto premezclado, agregados, morteros y aditivos.

“La adquisición complementará las operaciones existentes de Holcim en Colombia, que incluyen una planta de cemento en Nobsa, ocho plantas de concreto premezclado, una planta de aditivos y una planta de agregados, así como más de 150 tiendas minoristas Disensa”, agregó la empresa.

