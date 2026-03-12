Exposición “Mujeres artistas de la Colección Vol. 3” llega al Museo de Arte Moderno de Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias acogerá la exposición “Mujeres de la Colección Vol. 3” del Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (MAM).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta exposición consta de una selección de obras de 21 mujeres artistas pertenecientes a la colección del MAM, que abordan temáticas como el cuerpo, el medio ambiente y diversas aproximaciones a la abstracción —lírica, matérica y geométrica— a través de técnicas que incluyen pintura, dibujo, serigrafía, escultura, acuarela, collage, fotografía como documento y video performance. La curaduría estuvo a cargo del arquitecto y artista cartagenero Eduardo Polanco Porras.

Las artistas participantes son: Adriana Marmorek, Amelia Cajigas, Ana María Rueda, Beatriz González, Carla Celia, Elsa Zambrano, Josefina Jacquin, Luz Helena Caballero, María Belén Sáez, María Eugenia Trujillo, María Teresa Vieco, Marta Calderón, Marta Zúñiga, Martha Amorocho, Nathalia Arias, Patricia Londoño, Rebecca Navarro, Rosario Heins, Sofía Urrutia, Yolanda Mesa y Yuddy Pastás.

La inauguración de la exposición se realizará el próximo jueves 12 de marzo a las 6:00 p.m., en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en la Plaza de Santo Domingo. La entrada será libre hasta completar aforo.

Esta exposición colectiva fortalece narrativas más inclusivas en la historia del arte y contribuye a la visibilización del trabajo de mujeres que han sido y continúan siendo protagonistas de la escena artística en Colombia. Asimismo, pretende inspirar a futuras generaciones de creadoras a seguir contando y protagonizando el curso del arte colombiano.

Con esta colaboración interinstitucional, el MAM busca poner en valor la gestión de la Cooperación Española, que durante sus 33 años de funcionamiento en Cartagena se ha consolidado como un espacio fundamental para la formación, el diálogo y el intercambio de conocimientos en el ámbito cultural.

Por su parte, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias presenta “Mujeres de la Colección Vol. 3” reafirmando su compromiso por la igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres en la construcción del patrimonio artístico colombiano.

El público podrá visitarla gratuitamente hasta el próximo 26 de abril en el horario de 8 de la mañana a las 7 de la noche.