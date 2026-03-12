Explosión en la Siderúrgica Nacional en Sogamoso, Boyacá, causó temor en la población

La explosión dentro de la Siderúrgica Nacional de Sogamoso se registró sobre las 5:00 de la tarde / Foto: Facebook

Sogamoso

Una fuerte explosión en la Siderúrgica Nacional acabó con la tranquilidad de los habitantes del norte en Sogamoso en la tarde de este miércoles, la cual, por fortuna no pasó a mayores.

De acuerdo con la información entregada por los directivos de la empresa a las entidades de socorro, la explosión se habría presentado debido a la mala manipulación de un tanque de agua que estaba cerca del horno donde se estaba fundiendo la chatarra.

“Se reporta un incidente en la empresa Sidenal donde hacen la llamada al Cuerpo de Bomberos, ellos llegan al sitio para atender esta emergencia, pero no se les permite el ingreso por los protocolos que tienen ellos en la empresa y logran manifestar que la situación fue atendida sin ningún inconveniente. Posteriormente, nos comunicamos con los directivos y los dueños de la empresa manifiestan que dentro del horno estaban adelantando unas actividades y estaba un tanque lleno de agua que no fue manipulado bien y eso generó un cambio térmico donde liberó sustancias y eso generó la explosión”, aseguró Alexander Merchán, secretario de Gobierno de Sogamoso.

De acuerdo con el secretario, en el hecho no se presentaron heridos, solamente afectaciones materiales.

“Más allá de un aturdimiento al operario que se encontraba allí, no fue una situación que revistiera de gravedad, ni que pusieran riesgo o en peligro la vida o la integridad de alguno de los trabajadores, pero, sin embargo, estuvo bomberos ahí al tanto de la situación y no se presentó ninguna situación que lamentar y menos a que se interviniera frente a la emergencia”, agregó el funcionario, quien recalcó que la reacción química provocó una gran humareda.

“Infortunadamente esas reacciones químicas y de manera técnica que eso tiene su sustento lo que permitió fue ese cambio térmico que se generara esa explosión con la cantidad de elementos que estaban allí incinerando y de ahí dependió precisamente que se levantara esa humareda”, dijo.

Por ahora los directivos de la empresa comenzaron a adelantar las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la explosión.