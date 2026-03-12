Hable con elPrograma

El Pulso del Fútbol, 12 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la clasificación del Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima / Foto: Deportes Tolima

¿Es Lucas González el DT colombiano con más futuro? El Pulso del Fútbol, 12 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección de Irán y su posible inasistencia al Mundial. César dijo: “Donald Trump volvió a hablar y ratificó que no hay problema con la selección de Irán, pero también advirtió que puede haber problemas de seguridad”. Sobre el tema Steven agregó: “Es como cuando la mamá le dice, pase que no le voy a pegar. Es mejor que no vayan, porque si puede haber problemas de seguridad. Pero es una lástima, porque si venían de hacer buenos mundiales”.

