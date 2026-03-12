¿Es Lucas González el DT colombiano con más futuro? El Pulso del Fútbol, 12 de marzo de 2026 00:00:00 48:48 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección de Irán y su posible inasistencia al Mundial. César dijo: “Donald Trump volvió a hablar y ratificó que no hay problema con la selección de Irán, pero también advirtió que puede haber problemas de seguridad”. Sobre el tema Steven agregó: “Es como cuando la mamá le dice, pase que no le voy a pegar. Es mejor que no vayan, porque si puede haber problemas de seguridad. Pero es una lástima, porque si venían de hacer buenos mundiales”.

