El Pulso del Fútbol, 12 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección de Irán y su posible inasistencia al Mundial. César dijo: “Donald Trump volvió a hablar y ratificó que no hay problema con la selección de Irán, pero también advirtió que puede haber problemas de seguridad”. Sobre el tema Steven agregó: “Es como cuando la mamá le dice, pase que no le voy a pegar. Es mejor que no vayan, porque si puede haber problemas de seguridad. Pero es una lástima, porque si venían de hacer buenos mundiales”.
