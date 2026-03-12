Día Mundial del Riñón: importancia, prevención y cuidado renal

Mujer teniendo dolores de espalda, justo en la parte de los riñones | Una mirada de los riñones afectados (Getty Images)

Cada segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón para concientizar sobre la salud y la prevención de patologías. En Colombia, la enfermedad renal crónica se ha convertido en un importante problema de salud pública: más de 1 millón de personas han sido diagnosticadas, según datos de la Cuenta de Alto Costo.

La médica, Erica Yama Mosquera, especialista en nefrología y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión(ASOCOLNEF), recomienda fortalecer la prevención y el autocuidado como medidas fundamentales para evitar complicaciones asociadas a la enfermedad renal.

“Hoy se conmemora a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica, ya que tiene un gran impacto en la población y aumenta día a día”, señaló la doctora, Erika Yama.

Una enfermedad silenciosa que afecta a miles de colombianos

Aunque la prevalencia registrada es cercana al 1,9% de la población, estudios epidemiológicos sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor, debido a que esta enfermedad suele avanzar de forma silenciosa y muchos casos permanecen sin diagnóstico.

“A las personas con enfermedades crónicas se les recomienda realizar un tamizaje y preguntarle a sus médicos tratantes como están funcionando los riñones y así poder identificar la enfermedad en fases tempranas” afirmó Yama.

Hipertensión, diabetes y obesidad: principales factores de riesgo

De igual manera, señala que la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son enfermedades que pueden favorecer el desarrollo de daño renal. En ese sentido, destaca la importancia de realizar dos exámenes básicos para evaluar la función de los riñones: la medición de creatinina en sangre y el parcial de orina, que permite identificar la presencia de proteinuria, es decir, la cantidad de proteína presente en la orina.

“La diabetes y la hipertensión son la primera causa de ingreso a diálisis, lo cual representa el 60%. Las enfermedades autoinmunes e inmunológicas también deben empezar a cuidar mejor sus riñones”, indicó la nefróloga.

Más información Cuerpo de paciente con trasplante de riñón empezó a rechazar intervención por falta de medicamentos

Hábitos saludables para cuidar los riñones

Seguir una dieta equilibrada baja en sal y con un consumo moderado de proteínas reduce la exigencia renal, según Harvard. Mantenerse bien hidratado ayuda a los riñones a eliminar toxinas, siempre siguiendo indicaciones médicas. El ejercicio regular mejora la circulación y reduce riesgos, mientras que evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol protege tanto los vasos sanguíneos como la función renal.

Más información Cuidados y enfermedades del riñón

Importancia del diagnóstico temprano

Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de los controles médicos periódicos y la adopción de hábitos saludables para prevenir la progresión de la enfermedad y evitar que miles de pacientes lleguen a requerir reemplazo renal como la diálisis o el trasplante.