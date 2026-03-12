Día Mundial del Riñón: importancia, prevención y cuidado renal
La enfermedad renal crónica es silenciosa, lo cual causa que muchas personas sean diagnosticadas en etapas avanzadas.
Cada segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón para concientizar sobre la salud y la prevención de patologías. En Colombia, la enfermedad renal crónica se ha convertido en un importante problema de salud pública: más de 1 millón de personas han sido diagnosticadas, según datos de la Cuenta de Alto Costo.
La médica, Erica Yama Mosquera, especialista en nefrología y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión(ASOCOLNEF), recomienda fortalecer la prevención y el autocuidado como medidas fundamentales para evitar complicaciones asociadas a la enfermedad renal.
“Hoy se conmemora a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica, ya que tiene un gran impacto en la población y aumenta día a día”, señaló la doctora, Erika Yama.
Una enfermedad silenciosa que afecta a miles de colombianos
Aunque la prevalencia registrada es cercana al 1,9% de la población, estudios epidemiológicos sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor, debido a que esta enfermedad suele avanzar de forma silenciosa y muchos casos permanecen sin diagnóstico.
“A las personas con enfermedades crónicas se les recomienda realizar un tamizaje y preguntarle a sus médicos tratantes como están funcionando los riñones y así poder identificar la enfermedad en fases tempranas” afirmó Yama.
Hipertensión, diabetes y obesidad: principales factores de riesgo
De igual manera, señala que la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son enfermedades que pueden favorecer el desarrollo de daño renal. En ese sentido, destaca la importancia de realizar dos exámenes básicos para evaluar la función de los riñones: la medición de creatinina en sangre y el parcial de orina, que permite identificar la presencia de proteinuria, es decir, la cantidad de proteína presente en la orina.
“La diabetes y la hipertensión son la primera causa de ingreso a diálisis, lo cual representa el 60%. Las enfermedades autoinmunes e inmunológicas también deben empezar a cuidar mejor sus riñones”, indicó la nefróloga.
Más información
Hábitos saludables para cuidar los riñones
Seguir una dieta equilibrada baja en sal y con un consumo moderado de proteínas reduce la exigencia renal, según Harvard. Mantenerse bien hidratado ayuda a los riñones a eliminar toxinas, siempre siguiendo indicaciones médicas. El ejercicio regular mejora la circulación y reduce riesgos, mientras que evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol protege tanto los vasos sanguíneos como la función renal.
Más información
Importancia del diagnóstico temprano
Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de los controles médicos periódicos y la adopción de hábitos saludables para prevenir la progresión de la enfermedad y evitar que miles de pacientes lleguen a requerir reemplazo renal como la diálisis o el trasplante.