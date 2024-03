Función y cuidados del riñón

El riñón es un órgano involucrado en diferentes funciones del cuerpo, desde la producción de orina hasta la concepción misma de la vida. Existen ocho reglas claves para cuidar el riñón: no tener sedentarismo, monitorizar el nivel de glucosa, supervisar la tensión arterial, no fumar, no auto medicarse, tomar suficiente agua, conservar un peso saludable y revisar la función renal.

El pasado 21 de marzo estuvo Guillermo Pinzón, nefrólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, conversando sobre salud renal.

Escucha el programa completo aquí.