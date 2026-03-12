Defensoría realiza misión humanitaria en medio de confrontaciones del Clan de Golfo y los Pachenca

La Defensoría del Pueblo desarrolla una misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador arhuaco, en inmediaciones de Gunmaku, zona rural de Aracataca, Magdalena, con el fin de realizar monitoreo y observación de la situación de derechos humanos de la población afectada a causa de la confrontación que sostienen el Clan del Golfo y los Pachenca.

Lea también: Defensoría del Pueblo emite alerta por riesgo de violencia extrema en Norte de Santander y Cesar

En el desarrollo de la misión, la Defensoría verifico la acción desplegada por las fuerzas militares, que permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes restaba confinados en las zonas en las que se estan llevando a cabo la confrontación armada.

Asimismo, ambos grupos armados atendieron las solicitudes manifestando públicamente su compromiso de respetar las acciones de evacuación de heridos y el paso de la misión humanitaria.

Posteriormente, la Defensoría informó al Ministerio del Interior de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025, solicitando de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para que se coordinen las acciones necesarias para la protección y atención humanitaria, para garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, incluyendo los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector de Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, en Aracataca, Magdalena.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo defiende ante el Consejo de Estado el decreto del salario mínimo de 2026

La enidad hizo un llamado a los entes territoriales y a las entidades del Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio del interior y la Unidad para las Víctimas, en la región para garantizar el suministro de atención humanitaria, agua potable, bienes, servicios, insumos médicos y atención en salud.

Así como al Clan del Golfo y los Pachenca, para que cumplan las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y abstenerse de dirigir los ataques contra la población civil, utilizarla como escudo y exponerla a los derechos de las confrontaciones que sostienen de manera intermitente en la zona rural de Aracataca, afirmaron.