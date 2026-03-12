Defensoría del Pueblo condena las amenazas contra dirigentes del Pacto Histórico en Nte. Santander

Norte de Santander

Después de conocerse de las amenazas a dirigentes y candidatos electos del Pacto Histórico en Norte de Santander, donde las AGC les dan 48 horas para que abandonen el territorio, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado rechazando dichas amenazas.

“De acuerdo con lo informado por el movimiento político, en la tarde del martes ocho integrantes de las listas al Senado y a la Cámara de Representantes por el departamento, así como dirigentes y miembros de sus equipos de campaña, recibieron en sus teléfonos móviles mensajes de texto de carácter amenazante que aparecen firmados con la sigla “AGC”. En dichos mensajes se les otorga un plazo de 48 horas para abandonar el territorio y se advierte que, de no hacerlo, sus vidas estarían en riesgo", se puede leer en el escrito.

Así mismo, el Ministerio Público resalta que los afectados denunciaron ante las autoridades competentes lo sucedido, con el fin de que se les brinden las garantías para poder seguir con su ejercicio político en la región, de cara a la contienda presidencial.

“La Defensoría del Pueblo reitera su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación contra quienes ejercen actividades políticas y recuerda que el derecho a la participación política debe garantizarse en condiciones de seguridad y libertad”.

Desde esta entidad hacen un “llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que atiendan con celeridad las denuncias presentadas y adopten las medidas necesarias que permitan garantizar la vida, la integridad y el ejercicio libre de los derechos de los líderes políticos y sus equipos. Se requieren medidas de protección inmediatas, acordes al riesgo diferenciado que enfrentan”.