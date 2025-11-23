Capturan a dos presuntos extorsionistas vinculados a la Segunda Marquetalia en Rivera

NEIVA

En desarrollo de labores investigativas adelantadas por el GAULA de la Policía Nacional en Neiva, fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, estructura Teófilo. Los procedimientos se realizaron mediante orden judicial y permitieron avanzar en el desmantelamiento de una red que afectaba la tranquilidad en el municipio de Rivera.

Los capturados, conocidos con los alias de “Juancho” y “Chago”, ambos de 22 años, serían los encargados de realizar amenazas y exigir pagos extorsivos a comerciantes, transportadores y otros gremios. Según las indagaciones, estos jóvenes utilizaban diferentes métodos de presión para obligar a las víctimas a entregar sumas de dinero.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, reiteró que “el compromiso institucional con la seguridad de los huilenses. Señaló que este resultado operacional contribuye al fortalecimiento de la tranquilidad ciudadana al debilitar a grupos que afectan el orden público”.

De acuerdo con los avances de la investigación, los detenidos harían parte de una red con presencia delictiva en Neiva, Baraya, Santa María, Palermo, Yaguará, Aipe y Rivera. En estos territorios, presuntamente distribuían panfletos con citaciones extorsivas para ejercer control sobre la población. Asimismo, se investiga su participación en la quema de motocicletas como represalia contra quienes se negaban a pagar.