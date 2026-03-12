Corte del servicio de Agua afectará a seis barrios en Pasto este jueves: Estos son los horarios

Por: Sebastián Villada

Este jueves 12 de marzo se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en varios sectores de Pasto debido a trabajos técnicos en la red de acueducto que adelanta Empopasto.

La interrupción se llevará a cabo este jueves 12 entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde mientras se realizan empalmes en la tubería dentro de las obras de mejoramiento de redes hidrosanitarias en el barrio San Vicente.

Se trata de trabajos con los que, de acuerdo con la empresa de obras sanitarias de Pasto, se busca avanzar en la optimización del sistema de acueducto en esta zona de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada, los barrios que tendrán suspensión del servicio son San Vicente, Los Héroes, Jorge Giraldo, Bello Horizonte, Mariluz III y Salazar Mejía.

Las autoridades recomendaron a los habitantes de estos sectores almacenar agua con anticipación para evitar afectaciones durante las horas en que se adelantará la intervención en la red.