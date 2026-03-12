“Confío en la justicia”: Manzur luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia

Luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ,decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, el representante a la Cámara por el partido Conservador se pronunció en su redes sociales sobre este hecho.

Manzur anunció que se pone a disposición de las autoridades: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, aseguró.

La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando Wadith Alberto Manzur , como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

Según el congresista, espera que la justicia se pronuncie de manera correcta.

“Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, señaló el representante.