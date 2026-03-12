Concejo de Cartagena debate en audiencia proyectos de formación artística y Fiestas de Independencia

El Concejo Distrital de Cartagena realizó una audiencia pública para escuchar a la ciudadanía, representantes del sector cultural y concejales frente a dos iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo cultural del Distrito.

Antes de iniciar la audiencia pública, algunos concejales se refirieron a temas de interés ciudadano. El concejal Javier Julio Bejarano expresó su preocupación por las quejas de la comunidad frente al cobro del servicio de aseo incluido en las facturas de servicios públicos, señalando que en algunos casos los valores superan los 100 mil pesos, incluso para hogares de estrato dos.

Ante esta situación, anunció la presentación de una proposición para analizar la información de las empresas prestadoras y evaluar la realización de un debate de control político sobre las tarifas.

Por su parte, el concejal David Caballero solicitó que en próximas audiencias relacionadas con proyectos de incorporación de recursos se brinde información detallada sobre la destinación de los mismos, especialmente en iniciativas relacionadas con el mejoramiento de la malla vial y el acceso al saneamiento básico en zonas urbanas, rurales e insulares del Distrito.

PROYECTO DE ACUERDO 097

“Por el cual se crea el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural de Cartagena (SIFAR) y se dictan otras disposiciones”

Representantes de distintos sectores presentaron sus posturas frente a la iniciativa que busca fortalecer y organizar la formación artística en la ciudad.

Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, destacó el sustento legal del proyecto y valoró la decisión de avanzar en un marco normativo que permita organizar el desarrollo cultural de Cartagena. No obstante, recomendó revisar con atención el modelo de gobernanza del sistema.

Desde el sector cultural, Emilia, representante de la organización Traso, resaltó el papel del arte como herramienta para transformar vidas, fortalecer la convivencia en las instituciones educativas y desarrollar habilidades socioemocionales en niños, niñas y jóvenes. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la formación artística desde la primera infancia y capacitar a los docentes en estos procesos.

Entre tanto, ciudadanos como Jordan e Itamar plantearon reflexiones críticas frente a la institucionalización de la cultura en la ciudad, señalando la necesidad de que las políticas culturales tengan mayor impacto en los barrios y comunidades, así como garantizar mayor cobertura y acceso real a los programas culturales.

Luego de las intervenciones, el concejal Carlos Barrios invitó a los ciudadanos que participaron a presentar sus observaciones por escrito para que estas sean analizadas durante el estudio del proyecto.

Por su parte, el concejal Emmanuel Vegara propuso que el sistema de formación artística se complemente con iniciativas que permitan identificar y regular a los artistas de la ciudad, incluyendo aquellos que desarrollan su actividad en espacios públicos como el Centro Histórico y las playas.

Finalmente, los concejales Luz Marina Paria, Johan Correa y Mónica Villalobos coincidieron en señalar que el proyecto representa una oportunidad importante para fortalecer el talento cultural de Cartagena. Sin embargo, plantearon la necesidad de revisar aspectos relacionados con su implementación, sostenibilidad y claridad en algunos componentes del articulado.

Los cabildantes insistieron en que la iniciativa debe garantizar que los procesos de formación artística lleguen efectivamente a los barrios, corregimientos e instituciones educativas del Distrito.

PROYECTO DE ACUERDO 098

“Por el cual se declaran las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”

Continuando con el orden del día, se desarrolló la audiencia pública de este proyecto de acuerdo, iniciativa que busca reconocer las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como patrimonio cultural inmaterial del Distrito.

La artista plástica y actriz festiva Maritza Zúñiga abrió las intervenciones y destacó la relevancia de esta iniciativa para fortalecer la apropiación social de las manifestaciones culturales de la ciudad. Señaló que durante años diversos sectores han trabajado para que las fiestas sean reconocidas y valoradas como parte fundamental de la identidad popular de Cartagena.

Por su parte, el ciudadano Miguel Caballero manifestó que las Fiestas de Independencia deben seguir siendo una celebración construida desde la participación de los cartageneros, resaltando la importancia de promover procesos de diálogo y consenso ciudadano alrededor de este tipo de iniciativas culturales.

Durante el desarrollo de la audiencia, el concejal Javier Julio Bejarano recordó que el hecho de que la administración distrital presente una iniciativa ante el Concejo no significa que esta quede aprobada automáticamente, ya que corresponde a la corporación analizar su legalidad, conveniencia y pertinencia para la ciudad. En este proceso se escuchan las diferentes voces de la ciudadanía y de los actores involucrados.

Asimismo, la concejala Gloria Estrada, coordinadora del proyecto de acuerdo, señaló que desde la corporación se realizará un estudio detallado de la iniciativa en aspectos de legalidad y conveniencia. En ese sentido, solicitó a la administración distrital y a los asesores del Concejo la realización de mesas de trabajo que permitan revisar con mayor profundidad algunos aspectos jurídicos del proyecto.

Como última participación ciudadana intervino Anilda, quien destacó el valor histórico y social de las fiestas populares en Cartagena, señalando que estas celebraciones representan espacios de encuentro, identidad y disfrute colectivo para la ciudadanía. Asimismo, resaltó la importancia de reconocer estas manifestaciones culturales como parte fundamental de la memoria y la tradición festiva de la ciudad.