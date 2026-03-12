Casa del Niño rechaza agresión contra personal de salud de la IPS Virrey Solís en Cartagena

Desde Casa del Niño manifestamos nuestro más enérgico rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos en la madrugada de hoy en las instalaciones de la IPS Virrey Solís, donde el familiar de una paciente agredió las instalaciones de la institución y atentó contra la integridad del equipo humano que allí presta sus servicios.

Estos actos de violencia no solo ocasionaron daños materiales, sino que también afectaron la integridad física de un trabajador que cumplía con su deber de proteger las instalaciones y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el lugar. Expresamos nuestra solidaridad con todo el equipo médico, asistencial y administrativo de la IPS, y de manera especial con la familia del guarda de seguridad que resultó agredido durante estos hechos.

Como institución prestadora de servicios de salud, rechazamos contundentemente cualquier forma de agresión contra el personal sanitario y contra quienes hacen parte de la misión médica. Médicos, enfermeras, terapeutas, personal asistencial y de apoyo trabajan cada día con vocación, compromiso y profundo sentido humano para salvaguardar la vida y la salud de las personas.

La misión médica y la labor de quienes la integran no pueden ni deben verse afectadas por comportamientos intolerantes o violentos. Su trabajo merece respeto, protección y reconocimiento por parte de toda la sociedad.

Desde Casa del Niño hacemos un llamado firme a rechazar cualquier forma de violencia contra el personal de salud y a proteger la dignidad y la seguridad de quienes dedican su vida a cuidar de los demás.

La violencia contra la misión médica no puede ni debe tener cabida en nuestra ciudad.