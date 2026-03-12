Caen tres presuntos integrantes del Clan del Golfo tras enfrentamiento con la Policía en Magangué

En medio de un operativo adelantado en el municipio de Magangué, sur del departamento de Bolívar, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, quienes fueron sorprendidos tras un intercambio de disparos con los uniformados.

La acción policial se desarrolló en el barrio Santa Rita, luego de información oportuna suministrada por la comunidad que permitió la rápida reacción de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial.

Los capturados, conocidos con los alias de “Jackson”, “Timmy” y “Mono”, deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola calibre 22 marca Versa CL, una pistola traumática con cartuchos modificados, un arma de fabricación artesanal calibre 9 milímetros, 117 cartuchos calibre 5.56, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, dos cartuchos para arma traumática, 275 dosis de cocaína, 200 dosis de marihuana, tres teléfonos celulares, dos motocicletas y diez panfletos alusivos al Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados presuntamente estarían vinculados a actividades de extorsión, distribución y comercialización de estupefacientes, utilizando diferentes puntos de expendio ubicados en sectores estratégicos del área urbana de Magangué y en corregimientos cercanos.

Las autoridades también informaron que estos individuos registran anotaciones judiciales por delitos como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.

Tras las audiencias preliminares, un juez con función de control de garantías legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este resultado en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en la región.

“Este resultado es producto de la información suministrada por la comunidad y del trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y operativas. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra las estructuras del Clan del Golfo que pretenden afectar la tranquilidad de los habitantes del sur de Bolívar”, señaló el oficial.

La Policía Nacional indicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal SIJIN Bolívar, continuarán las labores investigativas para establecer la posible participación de estos sujetos en varios homicidios registrados en Magangué durante lo corrido del año 2026.