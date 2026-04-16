¡Le devolvieron la herramienta de trabajo! Recuperan moto robada a mensajero

La historia de Iván Antonio Coronel Pertúz es la de muchos colombianos que salen a trabajar con esfuerzo… y un día lo pierden todo en cuestión de segundos.

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Este mensajero, que labora en una empresa en Barranquilla, fue víctima de la delincuencia en noviembre del año pasado, cuando regresaba a su casa en el corregimiento de Bohórquez, municipio de Campo de la Cruz (Atlántico).

Dos sujetos lo interceptaron en el camino. Sin darle tiempo de reaccionar, lo intimidaron con arma de fuego y le arrebataron su motocicleta, una Yamaha XTZ 125, que no solo era su medio de transporte, sino su herramienta para ganarse la vida.

Desde ese día, Iván tuvo que ingeniárselas para seguir adelante sin su moto, mientras cada noche elevaba una oración con la esperanza de volver a verla.

Y el milagro llegó.

En medio de operativos adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Calamar, Bolívar, los uniformados detectaron la motocicleta, que presuntamente estaba siendo utilizada para cometer hurtos en la zona.

Al notar la presencia policial, el sujeto que la conducía emprendió la huida, desatando una persecución que terminó cuando abandonó la moto y, en un intento desesperado por escapar, se lanzó al río.

La acción permitió la recuperación del vehículo, devolviéndole a Iván no solo su medio de transporte, sino su sustento.

Cuando recibió la noticia, la emoción lo desbordó: lloró, agradeció a los policías y aseguró que nunca dejó de pedirle a Dios por ese momento.

“Este resultado no solo representa un golpe contra el hurto, sino la recuperación de una herramienta de trabajo para un ciudadano honesto. Seguimos comprometidos en devolverle la tranquilidad a las comunidades y cerrarles el paso a los delincuentes”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Hoy, Iván vuelve a rodar con su moto, la misma que un día le arrebataron, pero que hoy regresa a sus manos como símbolo de fe, justicia… y de que los milagros sí existen.