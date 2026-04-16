Afinia realizará mantenimiento en los equipos de la subestación Zaragocilla

Afinia, filial del Grupo EPM sigue desarrollando adecuaciones en sus subestaciones eléctricas con el propósito de optimizar los equipos de alta tensión y de esta manera aumentar la calidad del servicio en los 134 municipios de la región Caribe donde opera.

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Como parte de estos proyectos, el próximo sábado 18 y domingo 19 de abril, la compañía desarrollará labores preventivas en los equipos que hacer parte de la subestación Zaragocilla de Cartagena entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, tiempo en el que se presentarán interrupciones en los siguientes sectores de la ciudad:

Sábado, 18 de abril

Circuito Zaragocilla 6: Almirante Colón, Buenos Aires, El Country, La Troncal, Los Caracoles, Los Corales, urbanización Camagüey, Las Delicias, El Carmen, Rubí, urbanización Villa Margarita, Villa Country.

Circuito Zaragocilla 8: barrios de Cartagena: Escallón Villa, Los Ejecutivos, Los Ángeles.

Circuito Zaragocilla 9: barrios de Cartagena: urbanización Jardines de Junio, urbanización La India, Villa de los Alpes, conjunto residencial Torre de los Alpes, urbanización Los Álamos, San José Obrero, Chapacua, urbanización Castillete, Olaya sector La Puntilla, Olaya sector Playa Blanca, Boston, Tesca. Clientes: estación de Policía Olaya.

Circuito Zaragocilla 10: barrios de Cartagena: 9 de Abril, La Campiña, calle 20 entre carreras 50A y 50B, diagonal 30 entre transversales 42 y 44, carrera 49F con carrera 50, Albornoz, 20 de Julio, Campestre, Nuevo Campestre, urbanización Emanuel, Vista Hermosa, Villa Rosa, Villa Barraza, Bellavista. Sector 2 de Octubre, sector La Selva, sector Antonio de Sucre, sector Colinas de Betania.

Domingo, 19 de abril

Circuito Zaragocilla 1: barrios de Cartagena: 11 de Noviembre, 13 de Junio, 13 de Junio sector Estela, Armenia, El Líbano, El Porvenir, Fredonia, Nuevo Paraíso, Nuevo Paraíso sector Las Américas, Nuevo Porvenir, Nuevo Paraíso sector Pantano de Vargas, Olaya Herrera, Olaya Herrera sector Ricaurte, Olaya Herrera sector El Progreso, Olaya Herrera sector La Puntilla, Olaya Herrera sector La Magdalena, Olaya Herrera sector Playa Blanca, República de Venezuela, San José Obrero, urbanización Las Palmeras, Villa Margarita.

Circuito Zaragocilla 3: barrios de Cartagena: 20 de Julio, Almirante Colón, Antonio José de Sucre, Bellavista, Ceballos, El Campestre, El Campestre sector San Carlos, El Campestre sector Villa Lorena, El Libertador, El Milagro, Henequén, La Victoria, Los Corales, Los Corales sector La Fragata, Nuevo Campestre, Quindío, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir sector urbanización La Colina, urbanización Altos del Campestre, urbanización El Golf, urbanización Las Colinas de Villa Barraza, urbanización Luis Carlos Galán, urbanización Santa Clara, Vista Hermosa, Vista Hermosa sector La Coquera.

Circuito Zaragocilla 4: 9 de Abril, Altos del Nuevo Bosque, España, Isabelina, La Campiña, Las Brisas, Mirador del Nuevo Bosque, Monserrate, Nueva Granada, Nuevo Bosque, Piedra de Bolívar, Piedra de Bolívar sector Andalucía, urbanización Barlovento, urbanización Britania, Zaragocilla.