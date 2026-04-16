Con nuevo muelle para pescadores y visitantes avanza la nueva Conexión de la Vía Perimetral con el 7 de Agosto: obra en un 65% de ejecución

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue avanzando a paso firme en la ampliación de la Vía Perimetral para cambiar la manera en que miles de cartageneros se movilizan entre el sur y el norte de la ciudad.

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La intervención, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, hace parte del proyecto Circuito Vial del Norte, y contempla la construcción de 894 metros lineales de vía paralela a la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de los cuales ya se han ejecutado 674 metros de pavimento, alcanzando un 65 % en este componente. En términos generales, el proyecto registra un 55 % de avance en pavimento y obras complementarias.

Esta conexión permitirá descongestionar zonas tradicionales y ofrecer una ruta más directa para comunidades de sectores como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, 7 de Agosto, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices y Crespo, quienes por años han esperado soluciones reales en materia de movilidad en esa zona.

Durante una reciente visita de inspección, el alcalde Dumek Turbay destacó el ritmo de ejecución y el impacto que tendrá esta obra en la ciudad. “Ya cogió forma esta extensión de la Vía Perimetral hasta el barrio 7 de Agosto, le falta un mes. Esperamos que el 15 de mayo pueda estar listo este tramo, la idea es poder llegar más adelante y empalmar con la Marginal Juan Angola. Pero por ahora esto avanza muy bien”, afirmó el mandatario.

Muelle para los pescadores

Además de mejorar la conectividad vehicular, el proyecto incorpora un componente social importante con la construcción de un muelle para pescadores, pensado como un espacio digno para el desarrollo de sus actividades tradicionales en la Ciénaga de la Virgen. “Cuando decidimos hacer esta intervención hablamos con los pescadores y nos dijeron que necesitaban un lugar digno para sus faenas. Es increíble cómo ya va quedando este muelle, para que ellos desde aquí vayan a la ciénaga a hacer su trabajo”, agregó el alcalde.

La obra también genera actualmente 30 empleos directos, aportando a la dinamización económica de las familias cartageneras y reafirmando el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con el desarrollo integral de sus comunidades.

Este tercer frente del Circuito Vial del Norte se suma a intervenciones estratégicas como la subida a La Popa por Loma Fresca, que fue entregada hace varias semanas, y el Corredor Histórico en el Parque de La Marina, que está en su recta final.

La ampliación de la Vía Perimetral es una obra que reduce tiempos y mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos. Una intervención que, como muchas otras en ejecución, demuestra que cuando se escucha a la gente y se cumple la palabra, la ciudad avanza.